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İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri okul çıkışı birbirine girdi
İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri okul çıkışı birbirine girdi
Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden çıkan bir grup kız öğrenci okul çıkışı kavga etmeye başladı. Birbirine giren kızlardan ikisi hafif şekilde... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T10:01+0300
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türkiye
imam hatip
kavga
öğrenci
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Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’ndeki Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri arasında kavga yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı bir grup kız öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kızlar yol ortasında birbirlerine yumruk yumruğa girmeye başladı. Kızlardan ikisi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Olay yerinden ayrılan öğrencilerin kavgası vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.
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imam hatip, kavga, öğrenci

İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri okul çıkışı birbirine girdi

10:01 07.10.2021
© İHAİmam Hatip Lisesi kız öğrencileri okul çıkışı birbirine girdi
İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri okul çıkışı birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© İHA
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Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden çıkan bir grup kız öğrenci okul çıkışı kavga etmeye başladı. Birbirine giren kızlardan ikisi hafif şekilde yaralanırken, kavga anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’ndeki Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri arasında kavga yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı bir grup kız öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kızlar yol ortasında birbirlerine yumruk yumruğa girmeye başladı. Kızlardan ikisi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.
Olay yerinden ayrılan öğrencilerin kavgası vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.
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