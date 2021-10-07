İngiltere'den yeni uygulama: Tam aşılı yolcuları alacak

İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabı üzerinden İngiltere’nin; Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 37 ülkede aşılanmış olanları tanıyacağını açıkladı.
I'm also making changes so travellers visiting England have fewer entry requirements, by recognising those with fully-vax status 💉 from 37 new countries and territories including India, Turkey and Ghana, treating them the same as UK fully vax passengers. [2/3]