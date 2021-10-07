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İngiltere'den yeni uygulama: Tam aşılı yolcuları alacak
https://tr.sputniknews.com/20211007/ingiltereden-yeni-uygulama-tam-asili-yolculari-alacak-1049622665.html
İngiltere'den yeni uygulama: Tam aşılı yolcuları alacak
İngiltere'den yeni uygulama: Tam aşılı yolcuları alacak
İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T19:51+0300
2021-10-07T19:56+0300
ingiltere
grant shapps
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabı üzerinden İngiltere’nin; Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 37 ülkede aşılanmış olanları tanıyacağını açıkladı.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, grant shapps

İngiltere'den yeni uygulama: Tam aşılı yolcuları alacak

19:51 07.10.2021 (güncellendi: 19:56 07.10.2021)
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Ayrıntılar geliyor
İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabı üzerinden İngiltere’nin; Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 37 ülkede aşılanmış olanları tanıyacağını açıkladı.
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