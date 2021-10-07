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https://tr.sputniknews.com/20211007/irakli-genc-kadin-haftalardir-kayip-suphelinin-evindeki-testerede-dnasi-bulundu-1049602645.html
Iraklı genç kadın haftalardır kayıp: Şüphelinin evindeki testerede DNA'sı bulundu
Iraklı genç kadın haftalardır kayıp: Şüphelinin evindeki testerede DNA'sı bulundu
Zanlı Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T09:39+0300
2021-10-07T09:38+0300
türkiye
irak
eskişehir
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Eskişehir'de, 19 yaşındaki Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Zanlı Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zanlı Amjed M.M'ye yardım ettiği öne sürülen ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan Sarhan S.A'nın (32) da tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Amjed M.M'nin Yenibağlar Mahallesi'ndeki komşularının bilgisine başvurdu. Komşular, genç kadının kaybolduğu gün kadın çığlık sesi duyduklarını belirtti.Özel ekip, zanlı Amjed M.M'nin kaçak yollarla Bulgaristan'a gitmek için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile İstanbul'a korsan taksiyle gittiğini, Aksaray'da göçmen kaçakçılarına 2 bin 300 dolar ödediğini de tespit etti.Ayrıca Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi.Öte yandan, olay günü Amjed M.M. ile Sally Ali Challab Al-Abbood'un Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda birlikte yürüdüklerini gösteren güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.Ne olmuştu?Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.Genç kadının, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.
türkiye
irak
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irak, eskişehir, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Iraklı genç kadın haftalardır kayıp: Şüphelinin evindeki testerede DNA'sı bulundu

09:39 07.10.2021
© DHAIraklı kayıp Sally soruşturması
Iraklı kayıp Sally soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Zanlı Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi
Eskişehir'de, 19 yaşındaki Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Zanlı Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zanlı Amjed M.M'ye yardım ettiği öne sürülen ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan Sarhan S.A'nın (32) da tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Amjed M.M'nin Yenibağlar Mahallesi'ndeki komşularının bilgisine başvurdu. Komşular, genç kadının kaybolduğu gün kadın çığlık sesi duyduklarını belirtti.
Özel ekip, zanlı Amjed M.M'nin kaçak yollarla Bulgaristan'a gitmek için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile İstanbul'a korsan taksiyle gittiğini, Aksaray'da göçmen kaçakçılarına 2 bin 300 dolar ödediğini de tespit etti.
Ayrıca Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi.
Öte yandan, olay günü Amjed M.M. ile Sally Ali Challab Al-Abbood'un Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda birlikte yürüdüklerini gösteren güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.
Genç kadının, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.
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