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https://tr.sputniknews.com/20211007/israilde-2-bin-500den-fazla-stajyer-doktor-istifa-etti-1049623832.html
İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti
İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti
İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T20:36+0300
2021-10-07T20:36+0300
2021-10-07T20:36+0300
yaşam
israil
doktor
istifa
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İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti.Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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israil, doktor, istifa
İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti
İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.
Stajyer doktorlar, istifa kararını
26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti.
Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.