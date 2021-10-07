https://tr.sputniknews.com/20211007/israilde-2-bin-500den-fazla-stajyer-doktor-istifa-etti-1049623832.html

İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti

İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti

İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T20:36+0300

2021-10-07T20:36+0300

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yaşam

israil

doktor

istifa

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İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti.Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

israil

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israil, doktor, istifa