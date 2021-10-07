https://tr.sputniknews.com/20211007/istanbulda-kagit-toplayicilarina-bir-operasyon-daha-1049599764.html

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına bir operasyon daha

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına bir operasyon daha

İstanbul Sancaktepe’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T06:21+0300

2021-10-07T06:21+0300

2021-10-07T06:20+0300

türkiye

operasyon

yakalama

kağıt toplayıcıları

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'Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösterdiği ve atık toplama ve ayırma işlemi yapıldığı' belirtilen 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kâğıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.Çok sayıda gözaltıKimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilen şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi.Sağlık kontrolünün ardından Tuzla’da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.

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operasyon, yakalama, kağıt toplayıcıları