İstanbul'da kağıt toplayıcılarına bir operasyon daha

'Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösterdiği ve atık toplama ve ayırma işlemi yapıldığı' belirtilen 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kâğıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.Çok sayıda gözaltıKimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilen şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi.Sağlık kontrolünün ardından Tuzla’da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.
İstanbul Sancaktepe’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri gerekçesiyle kağıt toplayıcılarına ve kağıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
'Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösterdiği ve atık toplama ve ayırma işlemi yapıldığı' belirtilen 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kâğıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.
Çok sayıda gözaltı
Kimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilen şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından Tuzla’da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.