https://tr.sputniknews.com/20211007/istanbulda-sokak-ortasinda-silahli-catisma-3-yarali-5-gozalti-1049620030.html

İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 5 gözaltı

İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 5 gözaltı

Fatih'te aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında çatışması çevreye korku saçtı. Uzun namlulu silahlarla ortalığı savaş alanına çeviren çatışmada... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T18:23+0300

2021-10-07T18:23+0300

2021-10-07T18:29+0300

türkiye

istanbul

çatışma

tüfek

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Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup ellerine aldıkları uzun namlulu silahlarla birbirlerine rastgele ateş açtı. 2 grubun birbirleriyle çatıştığı olayda 3 kişi yaralandı.Silahlı çatışma sonrası aralarında baba ve oğlu oldukları öğrenilen Ergün T., Emrah T. ile Çağatay Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Silahlı çatışmanın ardından polis ekipleri giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çektikleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı inceleme yürüttü.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, çatışma, tüfek