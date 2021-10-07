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İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 5 gözaltı
İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 5 gözaltı
Fatih'te aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında çatışması çevreye korku saçtı. Uzun namlulu silahlarla ortalığı savaş alanına çeviren çatışmada... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T18:23+0300
2021-10-07T18:29+0300
türkiye
istanbul
çatışma
tüfek
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Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup ellerine aldıkları uzun namlulu silahlarla birbirlerine rastgele ateş açtı. 2 grubun birbirleriyle çatıştığı olayda 3 kişi yaralandı.Silahlı çatışma sonrası aralarında baba ve oğlu oldukları öğrenilen Ergün T., Emrah T. ile Çağatay Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Silahlı çatışmanın ardından polis ekipleri giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çektikleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı inceleme yürüttü.
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istanbul, çatışma, tüfek

İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 5 gözaltı

18:23 07.10.2021 (güncellendi: 18:29 07.10.2021)
© İHAsokakta silahlı çatışma, silah
sokakta silahlı çatışma, silah - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© İHA
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Fatih'te aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında çatışması çevreye korku saçtı. Uzun namlulu silahlarla ortalığı savaş alanına çeviren çatışmada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup ellerine aldıkları uzun namlulu silahlarla birbirlerine rastgele ateş açtı. 2 grubun birbirleriyle çatıştığı olayda 3 kişi yaralandı.
Silahlı çatışma sonrası aralarında baba ve oğlu oldukları öğrenilen Ergün T., Emrah T. ile Çağatay Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Silahlı çatışmanın ardından polis ekipleri giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çektikleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı inceleme yürüttü.
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