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https://tr.sputniknews.com/20211007/italyanin-37-maclik-yenilmezlik-serisi-sona-erdi-1049595133.html
İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya deplasmanda karşılaştığı İtalya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T00:34+0300
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spor
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italya
uefa
maç
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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi.İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda mücadeleyi İspanya 2-0 kazanırken, galibiyeti getiren golleri 17. ve 45. dakikalarda Ferran Torres kaydetti.İtalya'da Leonardo Bonucci 30. ve 42. dakikalarda gördüğü çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından İspanya finale yükselirken, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.İspanya'nın finaldeki rakibi yarın oynanacak olan Belçika - Fransa mücadelesinin galibi olacak.UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, 10 Ekim Pazar günü oynanacak final müsabakasının ardından belli olacak.
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ispanya, italya, uefa, maç

İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

00:34 07.10.2021
© REUTERS / ARND WIEGMANN2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı.
2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / ARND WIEGMANN
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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya deplasmanda karşılaştığı İtalya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi.
İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda mücadeleyi İspanya 2-0 kazanırken, galibiyeti getiren golleri 17. ve 45. dakikalarda Ferran Torres kaydetti.
İtalya'da Leonardo Bonucci 30. ve 42. dakikalarda gördüğü çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından İspanya finale yükselirken, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
İspanya'nın finaldeki rakibi yarın oynanacak olan Belçika - Fransa mücadelesinin galibi olacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, 10 Ekim Pazar günü oynanacak final müsabakasının ardından belli olacak.
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