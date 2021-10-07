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Kağıthane'de zabıta memurları seyyar satıcıyı darp etti
22:12 07.10.2021 (güncellendi: 22:24 07.10.2021)
© FotoğrafKağıthane zabıta olayı
© Fotoğraf
İstanbul Kağıthane'de bir seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurlarının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin zabıta memurlarının açığa alındığını duyurdu.
İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’nde meyve satarak geçimini sağlayan seyyar satıcının zabıta ekipleri tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada gündeme geldi.
Kağıthane'de zabıta memurları seyyar satıcıyı darp etti https://t.co/iDjPSzp51c pic.twitter.com/i9jVagepMW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 7, 2021
Olayın ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Gültekin paylaşımında şunları ifade etti:
“Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."
Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır.— Mevlüt Öztekin (@MevlutOztekin) October 7, 2021
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.