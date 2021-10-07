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Kaliforniya'da bazı kapalı mekanlarda koronavirüs aşısı zorunlu tutulacak
Kaliforniya'da bazı kapalı mekanlarda koronavirüs aşısı zorunlu tutulacak
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kasım ayından itibaren bazı kapalı mekanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kanıtlanması zorunluluğu getirilecek. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T01:55+0300
2021-10-07T01:55+0300
dünya
abd
kaliforniya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Kaliforniya'nın Los Angeles Belediye Meclisi, 4 Kasım'dan itibaren restoran, spor salonu ve sinema salonları gibi kapalı alanlarda müşterilerin Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu kanıtlamaları gerekeceğini duyurdu.Spa ve kuaför salonları gibi kişisel bakım mekanlarının yanı sıra kamu binaları için de aşı kanıtı isteneceği belirtilen yönetmeliğe göre, 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı açık hava etkinliklerinde de tam aşılı olmak veya negatif test sonucunu göstermek gerekecek.Daha önceki örneklerde olduğu gibi yine ilk defa Kaliforniya eyaletinde yürürlüğe giren yeni kuralların yakın zamanda ülkenin diğer eyaletlerinde de uygulanmaya başlanacağı bekleniyor.Sıkı kuralların ülkede uygulanan ilk adresi olan Kaliforniya'da bir süredir yeni Covid-19 enfeksiyonları, hastaneye yatışlar ve ölümlerde düşüş gözlenirken, yetkililer rakamların tekrar yükselmemesi için aşılama çabalarında ve yasaklarda ısrarlı.Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip Kaliforniya, ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayısı bakımından hala ilk sırada bulunuyor.Cadılar Bayramı, Şükran Günü ve aralık tatil sezonu yaklaşırken, Kovid-19 kısıtlamalarının ve aşı zorunluluğunun ABD genelinde hızla yaygınlaşmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210921/abd-kasimdan-itibaren-ulkeye-seyahat-edecek-tum-yabanci-ulke-vatandaslarindan-asi-kaniti-isteyecek-1049091339.html
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abd, kaliforniya, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Kaliforniya'da bazı kapalı mekanlarda koronavirüs aşısı zorunlu tutulacak

01:55 07.10.2021
© REUTERS / CARLO ALLEGRIABD- aşı
ABD- aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kasım ayından itibaren bazı kapalı mekanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kanıtlanması zorunluluğu getirilecek.
Kaliforniya'nın Los Angeles Belediye Meclisi, 4 Kasım'dan itibaren restoran, spor salonu ve sinema salonları gibi kapalı alanlarda müşterilerin Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu kanıtlamaları gerekeceğini duyurdu.
Spa ve kuaför salonları gibi kişisel bakım mekanlarının yanı sıra kamu binaları için de aşı kanıtı isteneceği belirtilen yönetmeliğe göre, 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı açık hava etkinliklerinde de tam aşılı olmak veya negatif test sonucunu göstermek gerekecek.
Daha önceki örneklerde olduğu gibi yine ilk defa Kaliforniya eyaletinde yürürlüğe giren yeni kuralların yakın zamanda ülkenin diğer eyaletlerinde de uygulanmaya başlanacağı bekleniyor.
Sıkı kuralların ülkede uygulanan ilk adresi olan Kaliforniya'da bir süredir yeni Covid-19 enfeksiyonları, hastaneye yatışlar ve ölümlerde düşüş gözlenirken, yetkililer rakamların tekrar yükselmemesi için aşılama çabalarında ve yasaklarda ısrarlı.
Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip Kaliforniya, ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayısı bakımından hala ilk sırada bulunuyor.
Cadılar Bayramı, Şükran Günü ve aralık tatil sezonu yaklaşırken, Kovid-19 kısıtlamalarının ve aşı zorunluluğunun ABD genelinde hızla yaygınlaşmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.
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