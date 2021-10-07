https://tr.sputniknews.com/20211007/kargoda-kaybolan-dalak-icin-3-bin-lira-ceza-1049619163.html

Kargoda kaybolan dalak için 3 bin lira ceza

Kargoda kaybolan dalak için 3 bin lira ceza

Yalova'da Ahmet Kıral'ın dalağı, ameliyatla alınıp, hastalık nedeninin belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği sırada kargoda kayboldu. Olayla ilgili... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T18:01+0300

2021-10-07T18:01+0300

2021-10-07T18:01+0300

dalak

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Yalova'da hastalık nedeninin belirlenmesi için İstanbul'a gönderilmek istenen 55 yaşındaki Ahmet Kıral'ın dalağının kargoda kaybolması ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası verdi.Adli Tıp Kurumu tarafından savcılığa sunulan raporda, dalağın 'standart' kargo seçeneği ile gönderilmesinin tıbben uygun olduğu belirtildi.'Bu karar bizi üzmüştür'Verilen ceza ile rapora tepki gösteren oğul Ünal Kıral, şunları söyledi:'Organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır'Ahmet Kıral’ın avukatı Musap Nayman, daha önce yaptığı açıklamada, hastane yönetiminin yasal mevzuata aykırı hareket ettiğini dile getirerek, şunları söylemişti:

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dalak