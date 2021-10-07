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Kargoda kaybolan dalak için 3 bin lira ceza
Kargoda kaybolan dalak için 3 bin lira ceza
Yalova'da Ahmet Kıral'ın dalağı, ameliyatla alınıp, hastalık nedeninin belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği sırada kargoda kayboldu. Olayla ilgili... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T18:01+0300
2021-10-07T18:01+0300
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Yalova'da hastalık nedeninin belirlenmesi için İstanbul'a gönderilmek istenen 55 yaşındaki Ahmet Kıral'ın dalağının kargoda kaybolması ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası verdi.Adli Tıp Kurumu tarafından savcılığa sunulan raporda, dalağın 'standart' kargo seçeneği ile gönderilmesinin tıbben uygun olduğu belirtildi.'Bu karar bizi üzmüştür'Verilen ceza ile rapora tepki gösteren oğul Ünal Kıral, şunları söyledi:'Organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır'Ahmet Kıral’ın avukatı Musap Nayman, daha önce yaptığı açıklamada, hastane yönetiminin yasal mevzuata aykırı hareket ettiğini dile getirerek, şunları söylemişti:
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Kargoda kaybolan dalak için 3 bin lira ceza

18:01 07.10.2021
© DHAAhmet Kıral'ın kaybolan dalağı, oğlu Ünal Kıral
Ahmet Kıral'ın kaybolan dalağı, oğlu Ünal Kıral - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Yalova'da Ahmet Kıral'ın dalağı, ameliyatla alınıp, hastalık nedeninin belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği sırada kargoda kayboldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası uygulandı.
Yalova'da hastalık nedeninin belirlenmesi için İstanbul'a gönderilmek istenen 55 yaşındaki Ahmet Kıral'ın dalağının kargoda kaybolması ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası verdi.
Adli Tıp Kurumu tarafından savcılığa sunulan raporda, dalağın 'standart' kargo seçeneği ile gönderilmesinin tıbben uygun olduğu belirtildi.

'Bu karar bizi üzmüştür'

Verilen ceza ile rapora tepki gösteren oğul Ünal Kıral, şunları söyledi:
"Adli tıp raporunun 'standart kargo' ibaresini tıbba uygun buldu. Bu karar, bizi üzmüştür. Babamın da sağlık durumu zaten o günden bugüne pek iyi sinyaller vermiyor. En son gittiğimiz hastane muayenesinde babamın dalak ameliyatı sırasında yapılan dikişlerinde fıtık oluşmuş. Bu olayın hala takibindeyiz ama adil bir şekilde takibinin olmasını istiyoruz. Herkes elini vicdanına koysun."

'Organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır'

Ahmet Kıral’ın avukatı Musap Nayman, daha önce yaptığı açıklamada, hastane yönetiminin yasal mevzuata aykırı hareket ettiğini dile getirerek, şunları söylemişti:
"Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, Bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını, hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz."
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