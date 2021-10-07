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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil
© AAKılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınıf başkanı seçilince arkadaşlarına çay atan lise öğrencisinin videosundaki öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri" gerekçesiyle tutanak tutulmasına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, sınıf başkanı seçilince arkadaşlarına çay atan lise öğrencisinin videosundaki öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanı'nı alaylı bir tavırla taklit ettikleri" gerekçesiyle tutanak tutulmasına tepki gösterdi.
Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dediğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil” ifadesini kullandı.
Liselerde öğrencilerin sınıf başkanı seçilmesinin ardından çay dağıtmasına soruşturma açılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Erdoğan, TikTok’ta taklidini yapan gencecik öğrencilere soruşturma başlatmış şürekan. Dün de sen, Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dedin. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil. Sen vicdanını yitirmiş olabilirsin ama dokundurtmayız bu ülkenin evlatlarına. İşsiz bırak, terörist de! Yurtsuz bırak, terörist de! Kayyum ata başlarına, terörist de! Espri yapana soruşturma başlat! Sahi bu gençlerin hayatını kim terörize ediyor?”
Erdoğan, TikTok’ta taklidini yapan gencecik öğrencilere soruşturma başlatmış şürekan. Dün de sen, Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dedin. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 7, 2021