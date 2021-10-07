Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211007/kilicdaroglundan-erdogana-kimse-senin-racon-keser-havalarini-cekmek-zorunda-degil-1049614422.html
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınıf başkanı seçilince arkadaşlarına çay atan lise öğrencisinin videosundaki öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanını alaylı... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T15:46+0300
2021-10-07T15:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
çay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3d1bb8a36ada8f8bb1f568d81709f820.jpg
Kılıçdaroğlu, sınıf başkanı seçilince arkadaşlarına çay atan lise öğrencisinin videosundaki öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanı'nı alaylı bir tavırla taklit ettikleri" gerekçesiyle tutanak tutulmasına tepki gösterdi. Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dediğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil” ifadesini kullandı.Liselerde öğrencilerin sınıf başkanı seçilmesinin ardından çay dağıtmasına soruşturma açılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_50:0:1105:791_1920x0_80_0_0_3a396bb3e9327b8c1e473a645333fefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, çay

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil

15:46 07.10.2021
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınıf başkanı seçilince arkadaşlarına çay atan lise öğrencisinin videosundaki öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri" gerekçesiyle tutanak tutulmasına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, sınıf başkanı seçilince arkadaşlarına çay atan lise öğrencisinin videosundaki öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanı'nı alaylı bir tavırla taklit ettikleri" gerekçesiyle tutanak tutulmasına tepki gösterdi.
Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dediğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil” ifadesini kullandı.
Liselerde öğrencilerin sınıf başkanı seçilmesinin ardından çay dağıtmasına soruşturma açılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Erdoğan, TikTok’ta taklidini yapan gencecik öğrencilere soruşturma başlatmış şürekan. Dün de sen, Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dedin. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil. Sen vicdanını yitirmiş olabilirsin ama dokundurtmayız bu ülkenin evlatlarına. İşsiz bırak, terörist de! Yurtsuz bırak, terörist de! Kayyum ata başlarına, terörist de! Espri yapana soruşturma başlat! Sahi bu gençlerin hayatını kim terörize ediyor?”
670000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:00Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada karar 8 Kasım'da
15:53Josef de Souza'dan FIFA 22 sitemi: Sanırım birini unutmuşsunuz, ben neredeyim?
15:46Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil
15:45Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için FDA'ya başvurdu
15:44CIA'den Çin'e karşı adım
15:29Aynı anda gişeye girmeye çalışınca çarpıştılar
15:28Peskov: Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını artırma imkanına sahip
15:11Samet Aybaba: Ülkenizde yetişen teknik direktörden çok aşağıda olan birini getirmek saygısızlıktır
15:10Goebbels, Almanya'da onursal vatandaşlık statüsünü hala koruyor
15:08Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
14:50İngiliz basını: Putin'in açıklamaları küresel enerji fiyatlarını düşürdü
14:43ABD'li mafya babası Al Capone'un kişisel eşyaları açık artırmada satılacak
14:42'Kovid-19 aşısıyla insanları öldürüyor' diyerek eczacı kardeşi ve eşini öldüren kişi tutuklandı
14:31Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin
14:18Miçotakis: Savunma paktı Türkiye'nin saldırması halinde Fransa'nın yardıma koşacağını taahhüt ediyor
14:10Tunus'ta Nahda taraftarı televizyon kanalı kapatıldı
14:062021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı
13:54Fahrettin Altun: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır
13:51Araştırma: Fazla gaz çıkarmak mental ve zihinsel çöküşün işareti olabilir
13:49Uğur Tekstil işçileri: İşimize geri dönmek, haklarımızı alarak çalışmak istiyoruz