https://tr.sputniknews.com/20211007/kirmizi-bultenle-aranan-isidli-ankarada-yakalandi-1049603812.html

Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li Ankara'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan IŞİD'li Ankara'da yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve IŞİD adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da düzenlenen operasyonla... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T10:37+0300

2021-10-07T10:37+0300

2021-10-07T10:48+0300

türkiye

ankara

işid

terörle mücadele

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik yapılan uzun süreli takip ve analiz çalışmaları neticesinde, Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R. yakalandı.Emniyetten yapılan açıklamada, "Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R. isimli şahsın Ankara iline geldiği tespit edilmiştir. 07.10.2021 tümü TEM Şube Müdürlüğümüzce belirlenen adrese sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon neticesinde A.R. İsimli şüpheli yakalanmıştır. İkamette yapılan aramada 4800 dolar, 8000 Ruble ve 16800 TL ile çok sayıda dijital materyale ve Şahıs adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartına el konulmuştur" denildi.

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ankara, işid, terörle mücadele