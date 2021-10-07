https://tr.sputniknews.com/20211007/konyada-7-kisinin-silahla-oldurulmesiyle-ilgili-2-zanli-hakkinda-tutuklama-karari-verildi-1049627561.html

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi

Konya'da temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu sayısı 13’e çıktı. Olaydan iki ay önce taraflar arasında çıkan kavga... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T22:55+0300

2021-10-07T22:55+0300

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türkiye

konya

tutuklu

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Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, iki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.Alınan bilgiye göre, Meram'da 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.Bu kapsamda, iki aile arasında daha önce mayıs ayında yaşanan kavgada tutuklanan L.K. ve A.K. hakkında, 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili de tutuklama kararı verildi. Böylece cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükseldi.Tutuklanan 2 zanlının, 12 Mayıs'ta iki aile arasında yaşanan kavganın ardından "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildiği belirtildi.Ne olmuştu?Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Enbiya sokakta 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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konya, tutuklu