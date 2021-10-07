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https://tr.sputniknews.com/20211007/konyada-7-kisinin-silahla-oldurulmesiyle-ilgili-2-zanli-hakkinda-tutuklama-karari-verildi-1049627561.html
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi
Konya'da temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu sayısı 13’e çıktı. Olaydan iki ay önce taraflar arasında çıkan kavga... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T22:55+0300
2021-10-07T22:55+0300
türkiye
konya
tutuklu
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Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, iki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.Alınan bilgiye göre, Meram'da 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.Bu kapsamda, iki aile arasında daha önce mayıs ayında yaşanan kavgada tutuklanan L.K. ve A.K. hakkında, 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili de tutuklama kararı verildi. Böylece cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükseldi.Tutuklanan 2 zanlının, 12 Mayıs'ta iki aile arasında yaşanan kavganın ardından "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildiği belirtildi.Ne olmuştu?Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Enbiya sokakta 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
türkiye
konya
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konya, tutuklu

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi

22:55 07.10.2021
© DHAKonya'da temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu sayısı 13’e çıktı. Olaydan iki ay önce taraflar arasında çıkan kavga nedeniyle bulundukları cezaevinden tahliye olması beklenen Lütfi Keleş ile Ali Keleş de soruşturma kapsamında tutuklandı.
Konya'da temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu sayısı 13’e çıktı. Olaydan iki ay önce taraflar arasında çıkan kavga nedeniyle bulundukları cezaevinden tahliye olması beklenen Lütfi Keleş ile Ali Keleş de soruşturma kapsamında tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Konya'da temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu sayısı 13’e çıktı. Olaydan iki ay önce taraflar arasında çıkan kavga nedeniyle bulundukları cezaevinden tahliye olması beklenen Lütfi Keleş ile Ali Keleş de soruşturma kapsamında tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, iki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Meram'da 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, iki aile arasında daha önce mayıs ayında yaşanan kavgada tutuklanan L.K. ve A.K. hakkında, 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili de tutuklama kararı verildi. Böylece cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
Tutuklanan 2 zanlının, 12 Mayıs'ta iki aile arasında yaşanan kavganın ardından "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Enbiya sokakta 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
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