https://tr.sputniknews.com/20211007/kovid-19-asisiyla-insanlari-olduruyor-diyerek-eczaci-kardesi-ve-esini-olduren-kisi-tutuklandi-1049612344.html

'Kovid-19 aşısıyla insanları öldürüyor' diyerek eczacı kardeşi ve eşini öldüren kişi tutuklandı

'Kovid-19 aşısıyla insanları öldürüyor' diyerek eczacı kardeşi ve eşini öldüren kişi tutuklandı

ABD'de bir kişi, 'Kovid-19 aşılarıyla insanları öldürdüğünü' öne sürerek eczacılık yapan kardeşini ve eşini öldürdü. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T14:42+0300

2021-10-07T14:42+0300

2021-10-07T14:42+0300

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koronavirüs aşısı

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ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Jeffrey Allen Burnham, geçen hafta eczacı kardeşi Brian Robinette ile eşi Kelly Sue Robinette'i silahla vurarak öldürmesinin ardından tutuklandı. Tutuklama belgelerinde yer alan bilgilere göre, Burnham yakın çevresinden bir kişiye 'kardeşinin koronavirüs aşısıyla insanları öldürdüğünü' söyledi. Burnham ayrıca, cinayetten önce annesine 'hükümetin insanları aşılarla zehirlediğini' anlattı ve 'kardeşinin bu konuda bir şeyler bildiğini' söyledi.Annesinin arkadaşını da öldürdüOlay günü ilk olarak annesinin çocukluk arkadaşı Rebecca Reynolds'un evine giden Burnham, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak kapıda duran arabasını aldı. Daha sonra arabayla iki saatlik uzaklıktaki kardeşi Brian Robinette (58) ve eşi Kelly Sue Robinette’in (57) evlerine giderek cinayetleri işledi.Öte yandan, Burnham'ın annesinin cinayetten birkaç gün önce oğlunun akıl sağlığından endişe duyduğu ve yakın çevresinden yardım istediği öğrenildi. Burnham'ın annesine ayrıca, 'FBI'ın peşlerinde olduğunu' söylediği ifade edildi. Başına 10 bin dolarlık ödül konduPolis tehlikeli ve silahlı olduğu belirtilen Burnham için arama çalışması başlatarak, şüpheliyle ilgili bilgi sağlayanlara 10 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.Ertesi gün tutuklandıErtesi gün yakalanarak tutuklanan Burnham, 'birinci derece cinayet', ikinci derece cinayet' ve 'suç işlemek için tabanca kullanmak' suçlarından yargılanacak.

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abd, cinayet, koronavirüs, koronavirüs aşısı