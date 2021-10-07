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Kuleba: Çavuşoğlu'yla Bayraktar İHA'larının Ukrayna'da üretimini konuştuk
Kuleba: Çavuşoğlu'yla Bayraktar İHA'larının Ukrayna'da üretimini konuştuk
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşmede Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) üretim konusunu ele aldıklarını söyleyen Ukrayna Dışişleri... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T17:03+0300
2021-10-07T17:03+0300
ukrayna
mevlüt çavuşoğlu
iha
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Kuleba ve Çavuşoğlu, Lviv şehrinde yapılan Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 9. Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Kuleba, savunma sanayii işbirliği ve özellikle Bayraktar İHA'larının ortak üretimi konusunu konuştuklarını söyleyerek "Bayraktar İHA'larının Ukrayna'da üretimiyle ilgili proje bence gerçekleştirilmiş durumda, proje ülkelerin cumhurbaşkanlarının himayesinde. Projenin gerçekleştirilmesindeki bazı engeller aşıldı, tesisin inşası için arsası seçildi. Dolayısıyla siyasetçilerin işi tamam, iş adamlarında şimdi sıra" diye konuştu. Türkiye'nin Antonov şirketinin imkanlarına ilgi duyduğunun altını çizen Kuleba, ayrıca doğalgaz dahil olmak üzere, enerji konularında güvenliği görüştüklerini söyledi. Kuleba, daha fazla Türk turisti Ukrayna'ya beklediklerini aktararak "Yıl sonuna kadar 2 milyon Ukraynalının Türkiye'yi ziyaret edeceğini memnuniyetle bekliyoruz, bu bir rekor olacak" dedi.
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ukrayna, mevlüt çavuşoğlu, iha, bayraktar

Kuleba: Çavuşoğlu'yla Bayraktar İHA'larının Ukrayna'da üretimini konuştuk

17:03 07.10.2021
© AABayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşmede Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) üretim konusunu ele aldıklarını söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Türkiye'nin Antonov havacılık şirketinin imkanlarına ilgi gösterdiğini belirtti.
Kuleba ve Çavuşoğlu, Lviv şehrinde yapılan Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 9. Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Kuleba, savunma sanayii işbirliği ve özellikle Bayraktar İHA'larının ortak üretimi konusunu konuştuklarını söyleyerek "Bayraktar İHA'larının Ukrayna'da üretimiyle ilgili proje bence gerçekleştirilmiş durumda, proje ülkelerin cumhurbaşkanlarının himayesinde. Projenin gerçekleştirilmesindeki bazı engeller aşıldı, tesisin inşası için arsası seçildi. Dolayısıyla siyasetçilerin işi tamam, iş adamlarında şimdi sıra" diye konuştu.
Türkiye'nin Antonov şirketinin imkanlarına ilgi duyduğunun altını çizen Kuleba, ayrıca doğalgaz dahil olmak üzere, enerji konularında güvenliği görüştüklerini söyledi.
Kuleba, daha fazla Türk turisti Ukrayna'ya beklediklerini aktararak "Yıl sonuna kadar 2 milyon Ukraynalının Türkiye'yi ziyaret edeceğini memnuniyetle bekliyoruz, bu bir rekor olacak" dedi.
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