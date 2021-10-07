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https://tr.sputniknews.com/20211007/mehmet-ali-erbil-ece-ronayin-nisanlisiyla-video-paylasti-1049600230.html
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmiş ve "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı 50 bin lira para teklifinde... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T06:56+0300
2021-10-07T06:55+0300
türkiye
taciz
mehmet ali erbil
ece ronay
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Şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunan Ronay, adliye çıkışı yaptığı konuşmada ise "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu" demişti.Deniz Akkaya'yla da tartıştıSöylemezsem Olmaz programına bağlanarak Deniz Akkaya ile tartışan ve bu tartışmada söylediği "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben" sözleri gündemde olan Mehmet Ali Erbil, bu kez kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı.'Olay kapandı'64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.'Erkekler kendi arasında anlaşmış'Bu arada Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da ekledi.
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taciz, mehmet ali erbil , ece ronay

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

06:56 07.10.2021
© DHAMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmiş ve "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu" demişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak olayın çözüldüğü mesajını verdi.
Şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunan Ronay, adliye çıkışı yaptığı konuşmada ise "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu" demişti.

Deniz Akkaya'yla da tartıştı

Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak Deniz Akkaya ile tartışan ve bu tartışmada söylediği "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben" sözleri gündemde olan Mehmet Ali Erbil, bu kez kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı.

'Olay kapandı'

64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

'Erkekler kendi arasında anlaşmış'

Bu arada Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da ekledi.
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