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https://tr.sputniknews.com/20211007/merkez-bankasi-yetkilileri-bugun-yatirimcilarla-bulusacak-1049601591.html
Merkez Bankası yetkilileri bugün yatırımcılarla buluşacak
Merkez Bankası yetkilileri bugün yatırımcılarla buluşacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri 1,5 yılın ardından gelen ilk faiz indirimini takiben yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirecek. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T08:47+0300
2021-10-07T08:46+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz indirimi
toplantı
yatırımcı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yatırımcı, ekonomist ve analistlerle, katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli sorularını cevapladığı yatırımcı toplantılarının yenisini videokonferans yöntemiyle gerçekleştirecek.TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 1 Eylül tarihinde düzenlenen son toplantıdaki sunumunda, kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitirmesini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş trendine girmesini beklediklerini belirtmişti.Bloomberg HT'nin haberine göre, “Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz” diyen Kavcıoğlu, “Küresel Merkez bankaları, enerji ve salgın kaynaklı bazı sektörlerdeki yüksek oranlı fiyat artışlarının, talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkması ile birlikte geçici olacağını değerlendiriyor. Bu unsurlar, önümüzdeki dönemde ülkemizde de enflasyonu düşürücü yönde etki edecektir” ifadelerini kullanmıştı.Kavcıoğlu eylül ayındaki bir başka konuşmasında para politikasında çekirdek enflasyonun esas alındığını belirtirken, TCMB 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 100 baz puan indirimle yüzde 18’e çekmişti.
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz indirimi, toplantı, yatırımcı

Merkez Bankası yetkilileri bugün yatırımcılarla buluşacak

08:47 07.10.2021
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri 1,5 yılın ardından gelen ilk faiz indirimini takiben yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yatırımcı, ekonomist ve analistlerle, katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli sorularını cevapladığı yatırımcı toplantılarının yenisini videokonferans yöntemiyle gerçekleştirecek.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 1 Eylül tarihinde düzenlenen son toplantıdaki sunumunda, kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitirmesini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş trendine girmesini beklediklerini belirtmişti.
Bloomberg HT'nin haberine göre, “Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz” diyen Kavcıoğlu, “Küresel Merkez bankaları, enerji ve salgın kaynaklı bazı sektörlerdeki yüksek oranlı fiyat artışlarının, talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkması ile birlikte geçici olacağını değerlendiriyor. Bu unsurlar, önümüzdeki dönemde ülkemizde de enflasyonu düşürücü yönde etki edecektir” ifadelerini kullanmıştı.
Kavcıoğlu eylül ayındaki bir başka konuşmasında para politikasında çekirdek enflasyonun esas alındığını belirtirken, TCMB 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 100 baz puan indirimle yüzde 18’e çekmişti.
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