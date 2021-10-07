https://tr.sputniknews.com/20211007/meteorolojiden-istanbul-basta-olmak-uzere-bircok-ile-saganak-yagis-uyarisi-1049600383.html

Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T07:31+0300

2021-10-07T07:31+0300

2021-10-07T07:30+0300

yaşam

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 15°C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlıEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .A.KARAHİSAR 5°C, 21°CAz bulutluDENİZLİ 13°C, 27°CAz bulutluİZMİR 18°C, 29°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 14°C, 29°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 31°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 19°C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 8°C, 25°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 22°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 8°C, 19°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 5°C, 18°CParçalı bulutluDÜZCE 8°C, 23°CParçalı bulutluSİNOP 14°C, 19°CParçalı bulutluZONGULDAK 11°C, 19°CParçalı bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 8°C, 21°CParçalı bulutluSAMSUN 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 20°CParçalı bulutluTRABZON 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluAz bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 0°C, 14°CParçalı bulutluKARS 1°C, 10°CParçalı bulutluMALATYA 9°C, 20°CAz bulutlu ve açıkVAN 7°C, 16°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 12°C, 25°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 14°C, 27°CAz bulutlu ve açık

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