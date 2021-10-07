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https://tr.sputniknews.com/20211007/meteorolojiden-istanbul-basta-olmak-uzere-bircok-ile-saganak-yagis-uyarisi-1049600383.html
Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T07:31+0300
2021-10-07T07:30+0300
yaşam
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 15°C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlıEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .A.KARAHİSAR 5°C, 21°CAz bulutluDENİZLİ 13°C, 27°CAz bulutluİZMİR 18°C, 29°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 14°C, 29°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 31°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 19°C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 8°C, 25°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 22°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 8°C, 19°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 5°C, 18°CParçalı bulutluDÜZCE 8°C, 23°CParçalı bulutluSİNOP 14°C, 19°CParçalı bulutluZONGULDAK 11°C, 19°CParçalı bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 8°C, 21°CParçalı bulutluSAMSUN 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 20°CParçalı bulutluTRABZON 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluAz bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 0°C, 14°CParçalı bulutluKARS 1°C, 10°CParçalı bulutluMALATYA 9°C, 20°CAz bulutlu ve açıkVAN 7°C, 16°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 12°C, 25°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 14°C, 27°CAz bulutlu ve açık
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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı

07:31 07.10.2021
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 25°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARS 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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