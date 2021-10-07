YAŞAM
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Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı
© AASağanak
© AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 29°C
Az bulutlu
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 25°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİNOP 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KARS 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MALATYA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık