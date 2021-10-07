https://tr.sputniknews.com/20211007/micotakis-savunma-pakti-turkiyenin-saldirmasi-halinde-fransanin-yardima-kosacagini-taahhut-ediyor-1049611661.html

Miçotakis: Savunma paktı Türkiye'nin saldırması halinde Fransa'nın yardıma koşacağını taahhüt ediyor

Miçotakis: Savunma paktı Türkiye'nin saldırması halinde Fransa'nın yardıma koşacağını taahhüt ediyor

Ankara'nın tepkisini çeken Yunanistan ile Fransa arasında silah alım ve savunma paktı anlaşmalarıyla ilgili Atina cephesinin 'Türkiye'nin saldırganlığı halinde... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T14:18+0300

2021-10-07T14:18+0300

2021-10-07T14:28+0300

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, savunma işbirliği anlaşmasının 'dış tehdit durumunda Yunanistan ile Fransa'nın birbirinin yardımına koşacağı' anlamına geldiğini teyit etti. Anlaşmaları onaylamak için toplanan parlamentoya hitap eden Yunan Başbakanı, savunma paktı için "Üçüncü bir tarafın iki devletten birine saldırması halinde askeri yardım geleceğini ilk kez açık ve net şekilde taahhüt ediyor" diyerek ekledi:"Akdeniz'de kimin kimi casus belli (savaş sebebi) ile tehdit ettiğini de hepimiz biliyoruz"12 mil meselesiMiçotakis, bu sözleriyle doğrudan Türkiye'yi işaret etti. Zira Türkiye ile kıta sahanlıkları ve deniz sınırlarının kapsamı konusunda ihtilaf içindeki Atina'nın karasularını Ege'de 12 mile (19 km) kadar genişletme emeli önünde Ankara engeli var. Türkiye casus belli ilan etmişti1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS), kıyıdaş ülkelere karasularını 12 deniz miline kadar ilan etme hakkı veriyor. Türkiye'nin taraf olmadığı sözleşmeyi 1995 yılında yürürlüğe koyan Yunanistan, 'kendi stratejisine uygun zamanda Ege'de karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu' ilan etmişti. Bunun üzerine 8 Haziran 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 'Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarmasının savaş sebebi (casus belli) sayılacağını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne askeri bakımdan gerekli olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verileceğini' beyan etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210928/macron-yunanistan-fransadan-rafale-savas-ucaklari-ve-uc-firkateyn-alacak-1049306503.html

https://tr.sputniknews.com/20211001/dendias-turkiyenin-yunanistan-fransa-savunma-anlasmasi-hakkindaki-aciklamalari-kabul-edilemez-1049447471.html

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