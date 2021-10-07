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Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Hiçbir şey bitmiş değil
Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Hiçbir şey bitmiş değil
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve kaptan Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç maçı öncesi basın toplantısında... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T23:08+0300
2021-10-07T23:08+0300
spor
türkiye
norveç
maç
stefan kuntz
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Türkiye'de birçok stadyumu ziyaret ettiğini söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Türkiye'de ve yurt dışında birçok stadyumu ziyaret ettim, oyuncularımı izledim. Oyuncularımın güçlü ve zayıf yanlarını görmek için onlarla iletişim kurmam gerekiyor. Yeni bir sayfa açmak, insanların ne yapmalarını gerektiğini göstermek için yeni bir fırsat bu. Bazı değişiklikler yaptık. İlk stres testimiz gelmiş durumda. Kim kaleye geçecek, kim oynayacak, kim yedek olacak... Bunlara hazır olmalıyız." dedi.Alman teknik adam, "Norveç maçı için taktik planımı futbolcularıma anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?' diye sordum. Bunları konuşup, çalıştık. Dürüst olmak gerekirse bu ilk kadromuz. Ama buradakilerin yeri garanti değil elbette. Takımda olmayıp da daha sonra takıma dahil olanlar olacaktır ileride... Genç ve yaşlı oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.Norveç'teki eksiklerin avantaj olmadığını söyleyen Kuntz, "Yerlerine oynayacak isimler kendilerini göstermek isteyecek, şevkle oynayacak, bu tehlikeli bir durum. Norveç'in kalitesinde düşüş olacağını düşünmüyorum. Bazı pozisyonlarda değişim var ama odaklandığım şey kendi takımımın sahada iyi bir performans çıkarması." dedi.
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türkiye, norveç, maç, stefan kuntz

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Hiçbir şey bitmiş değil

23:08 07.10.2021
© DHAStefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve kaptan Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Kuntz, gruptan çıkma şanslarının sürdüğünü belirterek, "Hiçbir şey bitmiş değil" dedi.
Türkiye'de birçok stadyumu ziyaret ettiğini söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Türkiye'de ve yurt dışında birçok stadyumu ziyaret ettim, oyuncularımı izledim. Oyuncularımın güçlü ve zayıf yanlarını görmek için onlarla iletişim kurmam gerekiyor. Yeni bir sayfa açmak, insanların ne yapmalarını gerektiğini göstermek için yeni bir fırsat bu. Bazı değişiklikler yaptık. İlk stres testimiz gelmiş durumda. Kim kaleye geçecek, kim oynayacak, kim yedek olacak... Bunlara hazır olmalıyız." dedi.

Alman teknik adam, "Norveç maçı için taktik planımı futbolcularıma anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz? Rahat mısınız?' diye sordum. Bunları konuşup, çalıştık. Dürüst olmak gerekirse bu ilk kadromuz. Ama buradakilerin yeri garanti değil elbette. Takımda olmayıp da daha sonra takıma dahil olanlar olacaktır ileride... Genç ve yaşlı oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Norveç'teki eksiklerin avantaj olmadığını söyleyen Kuntz, "Yerlerine oynayacak isimler kendilerini göstermek isteyecek, şevkle oynayacak, bu tehlikeli bir durum. Norveç'in kalitesinde düşüş olacağını düşünmüyorum. Bazı pozisyonlarda değişim var ama odaklandığım şey kendi takımımın sahada iyi bir performans çıkarması." dedi.
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