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Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu
Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu
Antalya'da toz bile konduramadığı otomobillerini kullanmayıp fabrikadan çıktığı şekilde muhafaza eden kişi, milyonerden gelen teklife 'hayır' diyemedi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T17:49+0300
2021-10-07T17:49+0300
yaşam
antalya
araba
vasiyet
milyoner
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Antalya Konyaaltı'nda oto yıkamacılık yapan Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.Çocuklarına 'satılmasın' diye vasiyet ettiŞimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, “Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım” dedi.'Satmam-alırım' çekişmesiSon olarak, ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek’i ziyaret etti. Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek’e bordo olan aracı almak istediğini söyledi. İkili arasında 3 ay boyunca ‘satmam-alırım’ çekişmesi sonucu, Şimşek aracına normal değerinin üstünde 130 bin lira değer biçti. Tokmak ise fiyatı hemen kabul edip, aracı çekiciye yükleyip noterin yolunu tuttu.'Brandalar açılınca arabalara aşık oldum'Aracını işyerinin garajında muhafaza eden Murat Tokmak, Şimşek ile aralarında geçen o diyalogları, “Brandayı dayı açınca resmen aşık oldum arabalara. ‘Bunun bir tanesini bana ver’ dedim, ‘satmam’ diye çok kez söyledi. 2-3 ay bu şekilde mücadele etti ama en sonunda kıramadı. Baya yüksek bir para istedi. Ben yeğeninsem bu parayı veriyorum, arabayı çekiciye yüklüyorum dedim. Parayı masasının üstüne, arabayı da çekiciye koyduk geçtik. Bize maliyeti 130 bin lira oldu” sözleriyle anlattı.Satın aldığı otomobili satmayı düşünmediğini ifade eden Tokmak, “Ben de bunun değeri yok. Satmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu arabayla ilgili çok güzel projelerim var. Hatasız, boyasız, dayıdan bize hatıra. Kırmadı bizi, çok teşekkür ediyorum. Turkuazı da almayı düşünüyorum” dedi.Abdullah Şimşek ise ‘hiçbir zaman satmayacağım’ dediği otomobillerinden birini verdiği sözü çiğnememek adına satmak zorunda kaldığını belirterek, “En son çay içmeye gittim. Baş başa kaldık. Bordo arabayı istediğini söyledi. Alamaz diye bu fiyatı söyledim ama ‘tamam araba benim’ deyince, sözümden dönemedim” diye konuştu.
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antalya, araba, vasiyet, milyoner

Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu

17:49 07.10.2021
© İHAMilyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu
Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© İHA
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Antalya'da toz bile konduramadığı otomobillerini kullanmayıp fabrikadan çıktığı şekilde muhafaza eden kişi, milyonerden gelen teklife 'hayır' diyemedi.
Antalya Konyaaltı'nda oto yıkamacılık yapan Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı.
Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı.
Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.

Çocuklarına 'satılmasın' diye vasiyet etti

Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, “Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım” dedi.

'Satmam-alırım' çekişmesi

Son olarak, ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek’i ziyaret etti.
Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek’e bordo olan aracı almak istediğini söyledi.
İkili arasında 3 ay boyunca ‘satmam-alırım’ çekişmesi sonucu, Şimşek aracına normal değerinin üstünde 130 bin lira değer biçti. Tokmak ise fiyatı hemen kabul edip, aracı çekiciye yükleyip noterin yolunu tuttu.

'Brandalar açılınca arabalara aşık oldum'

Aracını işyerinin garajında muhafaza eden Murat Tokmak, Şimşek ile aralarında geçen o diyalogları, “Brandayı dayı açınca resmen aşık oldum arabalara. ‘Bunun bir tanesini bana ver’ dedim, ‘satmam’ diye çok kez söyledi. 2-3 ay bu şekilde mücadele etti ama en sonunda kıramadı. Baya yüksek bir para istedi. Ben yeğeninsem bu parayı veriyorum, arabayı çekiciye yüklüyorum dedim. Parayı masasının üstüne, arabayı da çekiciye koyduk geçtik. Bize maliyeti 130 bin lira oldu” sözleriyle anlattı.
Satın aldığı otomobili satmayı düşünmediğini ifade eden Tokmak, “Ben de bunun değeri yok. Satmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu arabayla ilgili çok güzel projelerim var. Hatasız, boyasız, dayıdan bize hatıra. Kırmadı bizi, çok teşekkür ediyorum. Turkuazı da almayı düşünüyorum” dedi.
Abdullah Şimşek ise ‘hiçbir zaman satmayacağım’ dediği otomobillerinden birini verdiği sözü çiğnememek adına satmak zorunda kaldığını belirterek, “En son çay içmeye gittim. Baş başa kaldık. Bordo arabayı istediğini söyledi. Alamaz diye bu fiyatı söyledim ama ‘tamam araba benim’ deyince, sözümden dönemedim” diye konuştu.
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