Moskova, 20 Ekim’de Afganistan görüşmelerine ev sahipliği yapacak

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, gazetecilerin soruları üstüne, 20 Ekim’de, Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın temsil edileceği bir Afganistan görüşmesine ev sahipliği yapacaklarını belirtti, ancak planlanan görüşmeler hakkında detay vermedi. Moskova, en son mart ayında Afganistan konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmıştı. Söz konusu konferansın sonucunda Rusya, ABD, Çin ve Pakistan, Afganistan’da o dönem çatışmakta olan taraflara barış sağlamaları ve şiddet olaylarına son vermeleri çağrısını içeren ortak bir açıklamada bulunmuştu. Ancak bu açıklamanın yapıldığı dönemden bu yana Afganistan’da sahadaki durum tamamen değişmiş durumda. ABD askerlerinin bu ülkedeki 20 senelik varlıklarını sonlandırmasıyla Taliban ülkenin kontrolünü eylül ayında eline geçirdi ve geçici bir hükümet kurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 20 Ekim’de Afganistan’la ilgili uluslararası bir görüşmeye ev sahipliği yapacaklarını söyledi.
Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, gazetecilerin soruları üstüne, 20 Ekim’de, Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın temsil edileceği bir Afganistan görüşmesine ev sahipliği yapacaklarını belirtti, ancak planlanan görüşmeler hakkında detay vermedi.
Moskova, en son mart ayında Afganistan konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmıştı. Söz konusu konferansın sonucunda Rusya, ABD, Çin ve Pakistan, Afganistan’da o dönem çatışmakta olan taraflara barış sağlamaları ve şiddet olaylarına son vermeleri çağrısını içeren ortak bir açıklamada bulunmuştu.
Ancak bu açıklamanın yapıldığı dönemden bu yana Afganistan’da sahadaki durum tamamen değişmiş durumda. ABD askerlerinin bu ülkedeki 20 senelik varlıklarını sonlandırmasıyla Taliban ülkenin kontrolünü eylül ayında eline geçirdi ve geçici bir hükümet kurdu.