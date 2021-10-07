https://tr.sputniknews.com/20211007/muharrem-ince-cati-aday-katilimi-dusurur-her-parti-kendi-adayini-gostermeli-1049621541.html

Muharrem İnce: Çatı aday katılımı düşürür, her parti kendi adayını göstermeli

Muharrem İnce: Çatı aday katılımı düşürür, her parti kendi adayını göstermeli

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için aday olması gerekenlerin, partilerin genel başkanları olduğunu belirterek, "Matematik bilen... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T19:08+0300

2021-10-07T19:08+0300

2021-10-07T19:09+0300

muharrem ince

politika

ittifak

anayasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657148_0:66:1201:741_1920x0_80_0_0_dafa01872710924ef3f9c927685db5bc.jpg

Bartın’da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, açıklamalarda bulundu.‘Matematik bilen insanlar bu formüle yanaşmaz’İnce, şunları kaydetti:Partide demokrasi uyguladıklarını söyleyen İnce, "Bizde demokrasi var, biz Türkiye’de demokrasi istiyoruz ama partimizde önce demokrasiyi uyguluyoruz. Örneğin; ben daha yeni genel başkan seçildim, beni partinin bütün üyeleri seçti, bütün partilere de tavsiye ederim. Türkiye’ye demokrasi vadedenlere önce partilerinde demokratik davranmalarını tavsiye ediyorum. Biz kendimizi millete gösteriyoruz. Biz üyelerimizin önüne sandığı koyuyoruz. Onlar belirliyor" ifadelerini kullandı.Muharrem İnce, Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili de açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muharrem ince, ittifak, anayasa