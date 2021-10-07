https://tr.sputniknews.com/20211007/new-yorka-ilk-kez-siyah-federal-savci-atandi-1049622989.html

New York'a ilk kez siyah federal savcı atandı

New York'a ilk kez siyah federal savcı atandı

ABD'nin New York şehrinde, 232 yıllık ofis görev tarihinde, ilk kez siyah bir avukat ABD Federal savcısı olarak göreve başladı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T20:20+0300

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dünya

abd

joe biden

new york

savcı

avukat

damian williams

donald trump

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ABD Başkan Joe Biden'ın ağustosta aday gösterdiği 41 yaşındaki Damian Williams, Senatodaki onayından sonra "New York Güney Bölgesi ABD Avukatlığı" olarak bilinen federal başsavcılık görevine atandı.Williams, Federal savcı sıfatıyla New York kolluk kuvvetlerinin en üst yetkilisi olarak Manhattan ve Brooklyn bölgelerine bakacak.New York Güney Bölgesi Federal savcılığı görevi, beyaz yaka suçları denilen Wall Street yolsuzluk olayları başta olmak üzere ülkede ses getiren finansal ve terörizm davalarına bakmasından dolayı Adalet Bakanlığı'na bağlı en elit pozisyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.Söz konusu Federal savcılık ofisi, son yıllarda eski ABD Başkan Donald Trump'ın vergi yolsuzluğu ile ilgili iddiaları soruşturması, yine Trump'ın avukatı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'nin Ukrayna ile ilişkilerini incelemesi ile ülke gündeminde yer almıştı.New York eyalet başsavcılığı görevine de 2018 ara seçimlerinde, tarihinde ilk kez siyah avukat Letitia James seçilmişti. Aynı zamanda bir kadın olarak da bu pozisyona seçilen ilk kişi olan James, ocak 2019'dan beri görev yapıyor.Seçimle göreve gelen New York eyalet başsavcısı eyaletle ilgili konulara bakarken, atama ve Senato onayı ile göreve başlayan Federal savcı ise ABD hükümetini temsil ediyor.

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abd, joe biden, new york, savcı, avukat, damian williams, donald trump