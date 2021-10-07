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https://tr.sputniknews.com/20211007/otomobilin-carptigi-ayi-oldu-1049600135.html
Otomobilin çarptığı ayı öldü
Otomobilin çarptığı ayı öldü
Bursa'nın Kestel ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada karayoluna çıkan ayıya otomobil çarptı. Ayı hayatını kaybederken, araçta ağır hasar meydana... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T06:37+0300
2021-10-07T06:37+0300
2021-10-07T06:36+0300
yaşam
bursa
trafik kazası
ayı
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Bursa otobanı Kestel ilçesi Seymen mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ö. G. Yönetimindeki otomobil, otobana çıkan ayıya çarptı.Kaza sonucu aracın altında kalan ayı hayatını kaybetti. Araçta yaralanan olmadı.Ölen ayı, olay yerine gelen ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.
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bursa, trafik kazası, ayı
Otomobilin çarptığı ayı öldü
Bursa'nın Kestel ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada karayoluna çıkan ayıya otomobil çarptı. Ayı hayatını kaybederken, araçta ağır hasar meydana geldi.
Bursa otobanı Kestel ilçesi Seymen mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ö. G. Yönetimindeki otomobil,
otobana çıkan ayıya çarptı.
Kaza sonucu aracın altında kalan ayı hayatını kaybetti. Araçta yaralanan olmadı.
Ölen ayı, olay yerine gelen ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.