DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Peskov: NATO'nun Rus diplomatları sınır dışı etme kararı, normalleşme perspektifini baltalıyor
© Sputnik / Наталья Селиверстова/
NATO'nun Brüksel'deki Rusya temsilciliğinde çalışan 8 diplomatı sınır dışı etme kararını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun Rusya ile İttifak arasındaki ilişkileri normalleştirme imkanını ortadan kaldırdığını vurguladı.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "NATO temsilcilerinin ülkemizle ilişkileri normalleştirme açıklamalarının gerçek eylemleriyle olan çelişkisi aşikar. Elbette bu eylemler, ilişkileri normalleştirmeye ve NATO'yla yeniden diyalog kurmaya imkan tanımıyor, aksine bu yöndeki perspektifleri tamamen baltalıyor" dedi.
Sky News muhabiri Deborah Haynes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO, Rusya’nın cinayetler ve casusluk da dahil olmak üzere şüpheli kötü niyetli faaliyetlerine yanıt olarak Rusya'nın ittifaktaki misyonunu yarıya indirme kararını aldı” diye yazmıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ise İttifakın bu adımından sonra Moskova’nın, daha önce Rusya ile diyalog konusunda yapılan açıklamaların samimiyetine artık inanmadığını belirtmişti.
Sky News muhabiri Deborah Haynes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO, Rusya’nın cinayetler ve casusluk da dahil olmak üzere şüpheli kötü niyetli faaliyetlerine yanıt olarak Rusya'nın ittifaktaki misyonunu yarıya indirme kararını aldı” diye yazmıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ise İttifakın bu adımından sonra Moskova’nın, daha önce Rusya ile diyalog konusunda yapılan açıklamaların samimiyetine artık inanmadığını belirtmişti.
'Olası Putin-Zelenskiy görüşmesi için gündem hazırlama çalışmaları başladı'
Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasındaki olası görüşme için gündem hazırlama çalışmalarının başladığını doğruladı.
İki ülkenin devlet başkanlığı idareleri arasında Putin ve Zelenskiy'in istişare edebileceği konuların listesini hazırlamak için temaslar kurulduğunu teyit eden Peskov, "Çeşitli teklifler dile getirildi ve hazırlandı ancak şu ana kadar olası bir görüşme için gündem oluşturulması konusunda genel bir anlayış yok" ifadelerini kullandı
İki ülkenin devlet başkanlığı idareleri arasında Putin ve Zelenskiy'in istişare edebileceği konuların listesini hazırlamak için temaslar kurulduğunu teyit eden Peskov, "Çeşitli teklifler dile getirildi ve hazırlandı ancak şu ana kadar olası bir görüşme için gündem oluşturulması konusunda genel bir anlayış yok" ifadelerini kullandı
Zelenskiy, Putin'e Donbass'ta görüşme teklif etmişti
Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmiş, Donbass'ın sorunlarını o bölgede yapılacak bir görüşmeyle ele almayı teklif etmişti. Putin de, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğu yanıtını vermişti.
Zelenskiy, son olarak hafta sonu yaptığı açıklamada Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ve görüşmeden sonuç elde edeceklerine inandığını söylemişti.
Zelenskiy, son olarak hafta sonu yaptığı açıklamada Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ve görüşmeden sonuç elde edeceklerine inandığını söylemişti.