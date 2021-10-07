https://tr.sputniknews.com/20211007/peskov-rusya-avrupaya-gaz-sevkiyatini-artirma-imkanina-sahip-1049614071.html

Peskov: Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını artırma imkanına sahip

Peskov: Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını artırma imkanına sahip

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını artırma imkanına sahip olduğunu söyledi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T15:28+0300

2021-10-07T15:28+0300

2021-10-07T15:28+0300

dünya

rusya

dmitriy peskov

doğalgaz

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Avrupa'da gaz fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken Rusya'nın bu süreç karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.Gazetecilerin bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını artırıp artırmayacağını sorması üzerine Peskov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını artırma imkanına sahip olduğunu ancak her şeyin taleplere, mevcut ticari yükümlülüklere ve ticari anlaşmalara bağlı olduğunu vurguladı.Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan geçen gaz nakil güzergahlarının alternatiflerine sahip olduğunu ve bunların harika çalıştığını, daha yüksek teknolojili ve daha ekonomik olduğunu ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgaz fiyatlarının rekor düzeyde artması şeklinde kendini gösteren krize, Avrupa'nın hatalı enerji politikalarının yol açtığını söyleyerek uzun süreli enerji anlaşmalarından vazgeçmenin ve enerji kaynaklarını aceleci bir biçimde değiştirmenin bu hatalı politikalardan birkaçı olduğunu belirtmişti.Rusya’nın daima güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu da belirten Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’nın gaz transfer sistemi üstünden başka ülkelere gaz tedarikini de bu senenin ilk dokuz ayında yüzde 8 artırdıklarını kaydetmişti.Almanya Başbakanı Angela Merkel de, doğalgaz fiyatlarındaki rekor artışın Avrupa’nın Rusya’dan yeterince gaz sipariş etmemesinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etmişti.

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rusya, dmitriy peskov, doğalgaz