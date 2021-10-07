Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için FDA'ya başvurdu

Pfizer ve BioNTech, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için FDA'ya başvurduklarını açıkladı.FDA, başvuruyu 26 Eylül'de inceleyecek. Beyaz Saray Kovid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients ise, iznin Kasım ayı sonlarında çıkabileceğini söyledi.Amerikan Pediatri Akademisi'nin verilerine göre, FDA'ya yapılan başvuru, çocuklarda Kovid-19 enfeksiyonlarının okulların açılmasıyla hızla artması ve Eylül ayı başlarında en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından geldi. FDA, mayıs ayında BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti.Şirketler 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, aşıyı kullanan 2 bin 268 çocukta aşının başarılı olduğunu ve bağışıklık geliştiğini açıklamıştı. ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.
Amerikan Pediatri Akademisi'nin verilerine göre, FDA'ya yapılan başvuru, çocuklarda Kovid-19 enfeksiyonlarının okulların açılmasıyla hızla artması ve Eylül ayı başlarında en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından geldi.
FDA, mayıs ayında BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti.
Şirketler 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, aşıyı kullanan 2 bin 268 çocukta aşının başarılı olduğunu ve bağışıklık geliştiğini açıklamıştı.
ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.