https://tr.sputniknews.com/20211007/pfizer-kovid-19-asisinin-5-11-yas-arasi-kullanimi-icin-fdaya-basvurdu--1049614536.html

Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için FDA'ya başvurdu

Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için FDA'ya başvurdu

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T15:45+0300

2021-10-07T15:45+0300

2021-10-07T16:03+0300

pfizer

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

biontech

koronavirüs

çocuk

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Pfizer ve BioNTech, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için FDA'ya başvurduklarını açıkladı.FDA, başvuruyu 26 Eylül'de inceleyecek. Beyaz Saray Kovid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients ise, iznin Kasım ayı sonlarında çıkabileceğini söyledi.Amerikan Pediatri Akademisi'nin verilerine göre, FDA'ya yapılan başvuru, çocuklarda Kovid-19 enfeksiyonlarının okulların açılmasıyla hızla artması ve Eylül ayı başlarında en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından geldi. FDA, mayıs ayında BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti.Şirketler 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, aşıyı kullanan 2 bin 268 çocukta aşının başarılı olduğunu ve bağışıklık geliştiğini açıklamıştı. ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.

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pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), biontech , çocuk