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Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için FDA'ya başvurdu
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için FDA'ya başvurdu
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T15:45+0300
2021-10-07T16:03+0300
pfizer
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
biontech
koronavirüs
çocuk
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Pfizer ve BioNTech, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için FDA'ya başvurduklarını açıkladı.FDA, başvuruyu 26 Eylül'de inceleyecek. Beyaz Saray Kovid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients ise, iznin Kasım ayı sonlarında çıkabileceğini söyledi.Amerikan Pediatri Akademisi'nin verilerine göre, FDA'ya yapılan başvuru, çocuklarda Kovid-19 enfeksiyonlarının okulların açılmasıyla hızla artması ve Eylül ayı başlarında en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından geldi. FDA, mayıs ayında BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti.Şirketler 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, aşıyı kullanan 2 bin 268 çocukta aşının başarılı olduğunu ve bağışıklık geliştiğini açıklamıştı. ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.
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pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), biontech , çocuk

Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için FDA'ya başvurdu

15:45 07.10.2021 (güncellendi: 16:03 07.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurdu.
Pfizer ve BioNTech, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için FDA'ya başvurduklarını açıkladı.
FDA, başvuruyu 26 Eylül'de inceleyecek.
Beyaz Saray Kovid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients ise, iznin Kasım ayı sonlarında çıkabileceğini söyledi.
Amerikan Pediatri Akademisi'nin verilerine göre, FDA'ya yapılan başvuru, çocuklarda Kovid-19 enfeksiyonlarının okulların açılmasıyla hızla artması ve Eylül ayı başlarında en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından geldi.
FDA, mayıs ayında BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti.
Şirketler 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, aşıyı kullanan 2 bin 268 çocukta aşının başarılı olduğunu ve bağışıklık geliştiğini açıklamıştı.
ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.
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