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Pfizer tüm kasabayı aşılayarak Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak
Pfizer tüm kasabayı aşılayarak Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak
ABD’li ilaç devi Pfizer, aşının etkinliğini ölçmek için Brezilya’nın güney kasabalarından biri olan Toledo’da yeni bir çalışma gerçekleştirecek. Şirket, 12 yaş... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T05:08+0300
2021-10-07T05:08+0300
koronavirüs
pfizer
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Brezilya Ulusal Aşılama Programı, yerel yetkililer, bir federal üniversite ve bir hastane tarafından aşının ne kadar etkili olduğu incelemek için nüfusu 143 bin olan Toledo'da 12 yaş üstü tüm nüfus aşılanacak. Pfizer’in açıklamasında, çalışmanın amacının nüfusun tamamı aşılandıktan sonra Covid-19’un gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğu belirtildi.Pfizer yaptığı açıklamada, "Bu girişim, gelişmekte olan bir ülkede ilaç şirketi ile işbirliği içinde üstlenilen türünün ilk ve tek örneğidir" dedi.
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pfizer, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Pfizer tüm kasabayı aşılayarak Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak

05:08 07.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD’li ilaç devi Pfizer, aşının etkinliğini ölçmek için Brezilya’nın güney kasabalarından biri olan Toledo’da yeni bir çalışma gerçekleştirecek. Şirket, 12 yaş üzerindeki tüm nüfusu aşılayarak aşının ne kadar etkili olduğunu inceleyecek.
Brezilya Ulusal Aşılama Programı, yerel yetkililer, bir federal üniversite ve bir hastane tarafından aşının ne kadar etkili olduğu incelemek için nüfusu 143 bin olan Toledo'da 12 yaş üstü tüm nüfus aşılanacak.

Pfizer’in açıklamasında, çalışmanın amacının nüfusun tamamı aşılandıktan sonra Covid-19’un gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğu belirtildi.
Pfizer yaptığı açıklamada, "Bu girişim, gelişmekte olan bir ülkede ilaç şirketi ile işbirliği içinde üstlenilen türünün ilk ve tek örneğidir" dedi.
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