https://tr.sputniknews.com/20211007/pfizer-tum-kasabayi-asilayarak-kovid-19-asisinin-ne-kadar-etkili-oldugunu-arastiracak-1049599020.html

Pfizer tüm kasabayı aşılayarak Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak

Pfizer tüm kasabayı aşılayarak Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak

ABD’li ilaç devi Pfizer, aşının etkinliğini ölçmek için Brezilya’nın güney kasabalarından biri olan Toledo’da yeni bir çalışma gerçekleştirecek. Şirket, 12 yaş... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T05:08+0300

2021-10-07T05:08+0300

2021-10-07T05:08+0300

koronavirüs

pfizer

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Brezilya Ulusal Aşılama Programı, yerel yetkililer, bir federal üniversite ve bir hastane tarafından aşının ne kadar etkili olduğu incelemek için nüfusu 143 bin olan Toledo'da 12 yaş üstü tüm nüfus aşılanacak. Pfizer’in açıklamasında, çalışmanın amacının nüfusun tamamı aşılandıktan sonra Covid-19’un gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğu belirtildi.Pfizer yaptığı açıklamada, "Bu girişim, gelişmekte olan bir ülkede ilaç şirketi ile işbirliği içinde üstlenilen türünün ilk ve tek örneğidir" dedi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pfizer, koronavirüs, koronavirüs aşısı