https://tr.sputniknews.com/20211007/prens-selman-newcastle-unitedi-satin-aliyor-1049619007.html

Prens Selman, Newcastle United'ı satın alıyor

Prens Selman, Newcastle United'ı satın alıyor

Newcastle United'ın Suudi kaynaklı konsorsiyuma satışının 24 saat içinde tamamlanacağı belirtildi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T17:58+0300

2021-10-07T17:58+0300

2021-10-07T17:58+0300

spor

newcastle united

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun, Newcastle United'ı satın alma girişiminde bulunmuştu. Fakat farklı nedenlerden dolayı 2020'nin yaz aylarında satın alma iptal olmuştu. Newcastle - Arabistan cephesinde bugün çok önemli bir gelişme meydana geldi.The Guardian Gazetesi'nin haberine göre Newcastle United'ın Suudi kaynaklı konsorsiyuma satışı 24 saat içinde tamamlanıyor.Taraflar arasındaki görüşmeleri sürdüren iş insanı Amanda Staveley'e yakın kaynaklar anlaşmanın tamamlandığını ve kulübün 24 saat için Suudi Arabistanlı konsorsiyuma devrolunacağı belirtildi.Bu sürpriz gelişmenin, Arabistan'ın beIN Sports'a koyduğu 4 yıllık yasağı kaldırması ve korsan kaynaklı yayınları sonlandıracağı sözünü vermesi üzerine yaşandığı ifade edildi.Satın almanın tamamlanması sonrası Newcastle United'ın yeni sahibi resmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman olacak.Newcastle United taraftarlarının Manchester City'de olduğu kulübü bambaşka bir çehreye büründürüp, dünya yıldızlarını transfer etmesini dört gözle bekliyor.

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newcastle united