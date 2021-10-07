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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211007/prof-sonmez-keske-turkiyede-kovidle-ilgili-malezyanin-yayinladigi-kadar-detayli-veri-paylasilsa-1049624177.html
Prof. Sönmez: Keşke Türkiye’de Kovid’le ilgili Malezya’nın yayınladığı kadar detaylı veri paylaşılsa
Prof. Sönmez: Keşke Türkiye’de Kovid’le ilgili Malezya’nın yayınladığı kadar detaylı veri paylaşılsa
Türkiye ile aynı aşıları kullanan Malezya’da Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 14.5 milyon kişiye ait verileri Prof. Güner Sönmez, Radyo Sputnik’te Atilla... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T20:54+0300
2021-10-07T20:55+0300
akşam postasi
malezya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
sinovac
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Prof. Güner Sönmez Atilla Güner’le Akşam Postası'na yaptığı açıklamalarda “Türkiye’de böyle detaylı veri yayınlanmadığı için biz Malezya gibi ülkelerden aşı etkinliklerini takip etmek zorunda kalıyoruz. Detaylı veri yayınlanmaması aşı tereddüdünü ve aşı karşıtlığını arttırabiliyor” dedi. Sönmez’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:“Malezya verileri gerçek hayat verileri olduğu için çok önemli. Biz FAZ sonuçlarıyla aşıların etkinliğini değerlendiriyoruz ama gerçek hayatta öyle olmuyor. Gerçek hayatta heterojen insan topluluğu var. Malezya verisi, 1 Nisan – 12 Eylül tarihleri arasındaki 14.5 milyon aşı olan insanın takibini içeriyor. Bizdekine çok benzer bir tablo var hem Sinovac aşısı hem Biontech kullanıldı orada. Bizden farklı olarak bir de Astrazeneca uygulandı. Bizde ise sadece Celal Bayar Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma var."İngiltere, İsrail ve Portekiz örneği"İngiltere ve İsrail’de günlük veya haftalık veriler yayınlanıyor ve bunun içerisinde aşı olanların oranı ve aynı zamanda kaç kişinin enfekte olduğu bilgisi de var. Türkiye’de vaka sayıları yayınlanıyor ama ne kadarı aşılı, ne kadarı tam aşılı bunu göremiyoruz. Bu da aşı tereddüdünü ve aşı karşıtlığını arttırabilecek unsurlardan.""Türkiye’de iki aşısını olmuş kişi sayısı nüfusa göre yüzde 52. Bu oran çok düşük. Türküye nüfusunun yarısı ya aşısız ya da bütün aşılarını olmamış yani hepsi virüse açık. Portekiz’de yaygın aşılamadan sonra 300’lü rakamlarda ölümler oluyordu. Portekiz’de aşı tereddüdü neredeyse hiç yok diyebiliriz. 12 yaş üstünün yüzde 98’ini aşılamış durumdalar. Günlük ölümler 300’lerden 6-7’lere düştü."Sönmez’in paylaştığı Malezya verileri:Sinovac: Yoğun bakıma yatışı önleme yüzde 77, ölümü önleme yüzde 84Biontech: Yoğun bakıma yatışı önleme yüzde 92, ölümü önleme yüzde 93
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Prof. Sönmez: Keşke Türkiye’de Kovid’le ilgili Malezya’nın yayınladığı kadar detaylı veri paylaşılsa

20:54 07.10.2021 (güncellendi: 20:55 07.10.2021)
AKŞAM POSTASI
Büyükada’daki TÜGVA krizi nasıl çıktı ? Adada neler yaşandı
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Türkiye ile aynı aşıları kullanan Malezya’da Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 14.5 milyon kişiye ait verileri Prof. Güner Sönmez, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'nda paylaştı.
Prof. Güner Sönmez Atilla Güner’le Akşam Postası'na yaptığı açıklamalarda “Türkiye’de böyle detaylı veri yayınlanmadığı için biz Malezya gibi ülkelerden aşı etkinliklerini takip etmek zorunda kalıyoruz. Detaylı veri yayınlanmaması aşı tereddüdünü ve aşı karşıtlığını arttırabiliyor” dedi.
Sönmez’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Malezya verileri gerçek hayat verileri olduğu için çok önemli. Biz FAZ sonuçlarıyla aşıların etkinliğini değerlendiriyoruz ama gerçek hayatta öyle olmuyor. Gerçek hayatta heterojen insan topluluğu var. Malezya verisi, 1 Nisan – 12 Eylül tarihleri arasındaki 14.5 milyon aşı olan insanın takibini içeriyor. Bizdekine çok benzer bir tablo var hem Sinovac aşısı hem Biontech kullanıldı orada. Bizden farklı olarak bir de Astrazeneca uygulandı. Bizde ise sadece Celal Bayar Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma var."

İngiltere, İsrail ve Portekiz örneği

"İngiltere ve İsrail’de günlük veya haftalık veriler yayınlanıyor ve bunun içerisinde aşı olanların oranı ve aynı zamanda kaç kişinin enfekte olduğu bilgisi de var. Türkiye’de vaka sayıları yayınlanıyor ama ne kadarı aşılı, ne kadarı tam aşılı bunu göremiyoruz. Bu da aşı tereddüdünü ve aşı karşıtlığını arttırabilecek unsurlardan."
"Türkiye’de iki aşısını olmuş kişi sayısı nüfusa göre yüzde 52. Bu oran çok düşük. Türküye nüfusunun yarısı ya aşısız ya da bütün aşılarını olmamış yani hepsi virüse açık. Portekiz’de yaygın aşılamadan sonra 300’lü rakamlarda ölümler oluyordu. Portekiz’de aşı tereddüdü neredeyse hiç yok diyebiliriz. 12 yaş üstünün yüzde 98’ini aşılamış durumdalar. Günlük ölümler 300’lerden 6-7’lere düştü."

Sönmez’in paylaştığı Malezya verileri:

Sinovac: Yoğun bakıma yatışı önleme yüzde 77, ölümü önleme yüzde 84
Biontech: Yoğun bakıma yatışı önleme yüzde 92, ölümü önleme yüzde 93
7.2 milyon Sinovac aşısı olan kişiden Kovid’e bağlı ölüm 1.108 kişi, yani yüzde 0.015
6.5 milyon Pfizer-Biontech aşısı olan kişiden Kovid’e bağlı ölüm 323 kişi, yani yüzde 0.005
Kovid aşıları; semptomatik enfeksiyondan yüzde 86, tüm enfeksiyonlardan yüzde 88 koruyor. Bu, aşılıların niçin daha az bulaştırıcı olduğunu da gösteren maddelerden biri.
Tüm aşılar değerlendirildiğinde; yoğun bakıma yatışı yüzde 83, Kovid’e bağlı ölümü yüzde 88 engelliyor.
Aşı sayesinde; Kovid olunca yoğun bakımlık olacak her 67 kişinin sadece 1’i yoğun bakımlık oluyor.
Aşı olmayıp Kovid olunca ölecek olan her 97 kişiden sadece 1’i ölüyor. Bu inanılmaz bir koruyuculuk.
Bu veriler 1 Nisan-12 Eylül arasını içeriyor. Bu dönemde Malezya’da dominant olan varyant Delta. Yani aşılar sizin hastalanmanızı, yoğun bakıma düşmenizi, ölmenizi büyük oranda engelliyor, buna Sinovac da dahil.
Aşılı olduğu halde Kovid olup yoğun bakımlık olanların yarısından çoğu 60 yaş üstü ve %88’inde kronik hastalıklar var.
Aşı olmayıp Kovid olunca ölecek olan 97 kişinin, aşı olunca sadece 1’i ölüyor.
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