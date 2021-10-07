https://tr.sputniknews.com/20211007/prof-sonmez-keske-turkiyede-kovidle-ilgili-malezyanin-yayinladigi-kadar-detayli-veri-paylasilsa-1049624177.html

Prof. Sönmez: Keşke Türkiye’de Kovid’le ilgili Malezya’nın yayınladığı kadar detaylı veri paylaşılsa

Prof. Sönmez: Keşke Türkiye’de Kovid’le ilgili Malezya’nın yayınladığı kadar detaylı veri paylaşılsa

Türkiye ile aynı aşıları kullanan Malezya’da Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 14.5 milyon kişiye ait verileri Prof. Güner Sönmez, Radyo Sputnik’te Atilla... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T20:54+0300

2021-10-07T20:54+0300

2021-10-07T20:55+0300

akşam postasi

malezya

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sinovac

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Prof. Güner Sönmez Atilla Güner’le Akşam Postası'na yaptığı açıklamalarda “Türkiye’de böyle detaylı veri yayınlanmadığı için biz Malezya gibi ülkelerden aşı etkinliklerini takip etmek zorunda kalıyoruz. Detaylı veri yayınlanmaması aşı tereddüdünü ve aşı karşıtlığını arttırabiliyor” dedi. Sönmez’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:“Malezya verileri gerçek hayat verileri olduğu için çok önemli. Biz FAZ sonuçlarıyla aşıların etkinliğini değerlendiriyoruz ama gerçek hayatta öyle olmuyor. Gerçek hayatta heterojen insan topluluğu var. Malezya verisi, 1 Nisan – 12 Eylül tarihleri arasındaki 14.5 milyon aşı olan insanın takibini içeriyor. Bizdekine çok benzer bir tablo var hem Sinovac aşısı hem Biontech kullanıldı orada. Bizden farklı olarak bir de Astrazeneca uygulandı. Bizde ise sadece Celal Bayar Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma var."İngiltere, İsrail ve Portekiz örneği"İngiltere ve İsrail’de günlük veya haftalık veriler yayınlanıyor ve bunun içerisinde aşı olanların oranı ve aynı zamanda kaç kişinin enfekte olduğu bilgisi de var. Türkiye’de vaka sayıları yayınlanıyor ama ne kadarı aşılı, ne kadarı tam aşılı bunu göremiyoruz. Bu da aşı tereddüdünü ve aşı karşıtlığını arttırabilecek unsurlardan.""Türkiye’de iki aşısını olmuş kişi sayısı nüfusa göre yüzde 52. Bu oran çok düşük. Türküye nüfusunun yarısı ya aşısız ya da bütün aşılarını olmamış yani hepsi virüse açık. Portekiz’de yaygın aşılamadan sonra 300’lü rakamlarda ölümler oluyordu. Portekiz’de aşı tereddüdü neredeyse hiç yok diyebiliriz. 12 yaş üstünün yüzde 98’ini aşılamış durumdalar. Günlük ölümler 300’lerden 6-7’lere düştü."Sönmez’in paylaştığı Malezya verileri:Sinovac: Yoğun bakıma yatışı önleme yüzde 77, ölümü önleme yüzde 84Biontech: Yoğun bakıma yatışı önleme yüzde 92, ölümü önleme yüzde 93

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