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Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan beni evden kovdu
Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan beni evden kovdu
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada yaşanan bir tartışmanın ardından eşi Nagehan Alçı'nın kendisini evden kovduğunu belirterek, "İzmir'e... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T22:16+0300
2021-10-07T22:16+0300
2021-10-07T22:24+0300
türkiye
rasim ozan kütahyalı
nagehan alçı
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haber global
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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı katıldı.Rasim Ozan Kütahyalı, "Nagehan Alçı, 'Ben bu noktada yanıldım' dediği için. Mesela daha önce birkaç konuda; şu konuda yanıldım' demişliği vardı. Mesela kızıyor musunuz, sen niye yanıldın diye?" sorusuna, şu yanıtı verdi:Bunun üzerine Buken Aydın, "Mesela Twitter'da niye kağıştınız?" diye sorunca, Kütahyalı, "Benim bahsettiğim tipte, benim tiyatro bulduğum bir tartışma vardı. tiyatro buluyorum. Şimdi adam bizim emrimizde. Orada muhalif rolü oynuyor. Ben kızdım. Atmamalıydım. Özür diliyorum buradan. Nagehan'a da terbiyesizlik yaptı. Orada evet, şeyim, koca şeyim, ataerkil olabilir. Yani orada eşime yapılan saygısızlık. Saygısızlığı yapan adam muhalif değil, bizim kontrolümüzde, emrimizde bir adam. Şimdi onu görünce insan, diyor 'bir dakika kardeşim, tiyatro oyna da bize bunu yapma" dedi.Kütahyalı, bunun üzerin edaha sonra evde eşi Nagehan Alçı'yla kavga ettiğini ifade ederek, "Çok kızdı bana. Çok haklıydı" dedi. Nagehan Alçı'nın kendisini evden de kovduğunu belirten Kütahyalı, "İzmir'e gittim. Vallah beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim vatanım memleketime yerleştim" dedi.3 gün sonra annesi ve babasının devreye girmesiyle ev döndüğünü anlatan Kütahyalı," Haklıydı ama. Sonra Cüneyt Özdemir'e çıktım. Canlı yayınd arada özür diledim" diye konuştu.
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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı, buket aydın, haber global
Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan beni evden kovdu
22:16 07.10.2021 (güncellendi: 22:24 07.10.2021)
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada yaşanan bir tartışmanın ardından eşi Nagehan Alçı'nın kendisini evden kovduğunu belirterek, "İzmir'e gittim. Vallah beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim vatanım memleketime yerleştim" dedi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı katıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı, "Nagehan Alçı, 'Ben bu noktada yanıldım' dediği için. Mesela daha önce birkaç konuda; şu konuda yanıldım' demişliği vardı. Mesela kızıyor musunuz, sen niye yanıldın diye?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Biz özgürlükçü bir aileyiz, bizde şu yok; ataerkil falan. Nagehan, çok özgür bir kadın. Ben özgür bir insanım tartışırız. Bir kere biz Twitter'da da kapıştık, birbirimize girdik vesayire"
Bunun üzerine Buken Aydın, "Mesela Twitter'da niye kağıştınız?" diye sorunca, Kütahyalı, "Benim bahsettiğim tipte, benim tiyatro bulduğum bir tartışma vardı. tiyatro buluyorum. Şimdi adam bizim emrimizde. Orada muhalif rolü oynuyor. Ben kızdım. Atmamalıydım. Özür diliyorum buradan. Nagehan'a da terbiyesizlik yaptı. Orada evet, şeyim, koca şeyim, ataerkil olabilir. Yani orada eşime yapılan saygısızlık. Saygısızlığı yapan adam muhalif değil, bizim kontrolümüzde, emrimizde bir adam. Şimdi onu görünce insan, diyor 'bir dakika kardeşim, tiyatro oyna da bize bunu yapma" dedi.
Kütahyalı, bunun üzerin edaha sonra evde eşi Nagehan Alçı'yla kavga ettiğini ifade ederek, "Çok kızdı bana. Çok haklıydı" dedi.
Nagehan Alçı'nın kendisini evden de kovduğunu belirten Kütahyalı, "İzmir'e gittim. Vallah beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim vatanım memleketime yerleştim" dedi.
3 gün sonra annesi ve babasının devreye girmesiyle ev döndüğünü anlatan Kütahyalı," Haklıydı ama. Sonra Cüneyt Özdemir'e çıktım. Canlı yayınd arada özür diledim" diye konuştu.