https://tr.sputniknews.com/20211007/rasim-ozan-kutahyali-nagehan-beni-evden-kovdu-1049626184.html

Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan beni evden kovdu

Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan beni evden kovdu

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada yaşanan bir tartışmanın ardından eşi Nagehan Alçı'nın kendisini evden kovduğunu belirterek, "İzmir'e... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T22:16+0300

2021-10-07T22:16+0300

2021-10-07T22:24+0300

türkiye

rasim ozan kütahyalı

nagehan alçı

buket aydın

haber global

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı ​katıldı.Rasim Ozan Kütahyalı, "Nagehan Alçı, 'Ben bu noktada yanıldım' dediği için. Mesela daha önce birkaç konuda; şu konuda yanıldım' demişliği vardı. Mesela kızıyor musunuz, sen niye yanıldın diye?" sorusuna, şu yanıtı verdi:Bunun üzerine Buken Aydın, "Mesela Twitter'da niye kağıştınız?" diye sorunca, Kütahyalı, "Benim bahsettiğim tipte, benim tiyatro bulduğum bir tartışma vardı. tiyatro buluyorum. Şimdi adam bizim emrimizde. Orada muhalif rolü oynuyor. Ben kızdım. Atmamalıydım. Özür diliyorum buradan. Nagehan'a da terbiyesizlik yaptı. Orada evet, şeyim, koca şeyim, ataerkil olabilir. Yani orada eşime yapılan saygısızlık. Saygısızlığı yapan adam muhalif değil, bizim kontrolümüzde, emrimizde bir adam. Şimdi onu görünce insan, diyor 'bir dakika kardeşim, tiyatro oyna da bize bunu yapma" dedi.Kütahyalı, bunun üzerin edaha sonra evde eşi Nagehan Alçı'yla kavga ettiğini ifade ederek, "Çok kızdı bana. Çok haklıydı" dedi. Nagehan Alçı'nın kendisini evden de kovduğunu belirten Kütahyalı, "İzmir'e gittim. Vallah beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim vatanım memleketime yerleştim" dedi.3 gün sonra annesi ve babasının devreye girmesiyle ev döndüğünü anlatan Kütahyalı," Haklıydı ama. Sonra Cüneyt Özdemir'e çıktım. Canlı yayınd arada özür diledim" diye konuştu.

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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı, buket aydın, haber global