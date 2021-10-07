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https://tr.sputniknews.com/20211007/roma-belediye-meclisi-secimlerinde-en-cok-oyu-mussolininin-torunu-aldi-1049616274.html
Roma Belediye Meclisi seçimlerinde en çok oyu Mussolini'nin torunu aldı
Roma Belediye Meclisi seçimlerinde en çok oyu Mussolini'nin torunu aldı
Roma'daki yerel seçimlerde faşist diktatör Benito Mussoli'nin torunu olan ve neo faşist İtalya'nın Kardeşleri'ne mensup olan Rachele Mussolini, en çok oy alan... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T16:48+0300
2021-10-07T16:57+0300
italya
seçim
roma
aşırı sağ
sağ
benito mussolini
belediye meclisi
faşist
ittifak
torun
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İtalya'da kısmi yerel seçimleri büyük şehirlerde merkez sol kazanırken, popülist 5 Yıldız Hareketi'nden gelen ilk kadın belediye başkanının altından koltuğu çeken başkent Roma'da neo faşist parti İtalya'nın Kardeşleri'ne rağbet arttı. Sağ ittifak bünyesindeki milliyetçi-muhafazakar-AB karşıtı İtalya'nın Kardeşleri'nden Enrico Michetti'nin belediye başkanlığı yarışından birinci çıktığı ilk turda, aynı partiden faşist diktatör Benito Mussoli'nin torunu rekor oyla belediye meclisi üyeliğine yeniden seçildi. 2016'da 657 oyla seçilmiş olan Rachele Mussolini, bu kez 8200'den fazla oy toplayarak en çok oy alan belediye meclisi üyesi oldu ve ikinci dönem görev yapmayı garantiledi. La Repubblica'ya verdiği mülakatta Roma'daki başarısını soyadına değil, çok çalışmasına borçlu olduğunu anlatan Rachele Mussolini, şunları söyledi:"Çocukluğumdan beri soyadımla birlikte yaşamayı öğrendim. Çocukken beni parmakla gösterirlerdi, ama sonra Rachel ortaya çıktı ve kişi ne kadar büyük bir yük olsa da soyadına galebe çaldı. Solcu çok arkadaşım var ve içlerinden birinin bana oy verdiğine eminim."İtalya'yı 1922-43 arasında yöneten 'Il Duce'nin ilk eşinin adını taşıyan belediye meclisi üyesi, caz müzisyeni Romano Mussolini'nin kızı. 2016'de belediye meclisine seçilmeden önce sırf aile ismi için kendisiyle röportaj yapıldığını, ama seçildikten bir süre sonra siyasi girişimleri hakkında da soru sorulmaya başlandığını aktaran Rachele Mussolini, "Çünkü çok çalıştım" dedi. Belediye meclisindeki merkez solcu Demokratik Partili üyelerle mükemmel ilişkileri olduğunu aktarırken "Siyaset başka iş, insan ilişkileri başka" ayrımına giden torun Mussolini, faşizmle ilgili görüşleri sorulduğunda şu seti çekti:"Bu konuyu ele alabilmek için yarın sabaha kadar konuşmamız gerekir. Ben Roma hakkında konuşmayı tercih ederim."17-18 Ekim'deki Roma belediye başkanlığı seçiminin ikinci turunda en çok oyu alan iki aday, yani İtalya'nın Kardeşleri'nden Enrico Michetti (yüzde 30.5) ile merkez solcu Demokratik Parti'nin eski Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri (yüzde 27) yarışacak. Aşırı sağcı Matteo Salvini'nin League'i, ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı yeni Forza Italia'sının desteklediği neo faşist parti, Michetti'yi Roma Belediye Başkanı koltuğuna oturtmayı umuyor. Ancak analistler, Gualtieri'nin ilk turda elenen Belediye Başkanı Virginia Raggi ile bağımsız merkez aday Carlo Calenda'nın oylarını safına çekerek ipi göğüslemesini bekliyor. Milano, Bolonya, Napoli ilk turda merkez solcu adayları belediye başkanı olarak seçerken, ikinci tura gidecek Torino'da merkez solcu aday İtalya'nın Kardeşleri'nin dahil olduğu sağ ittifakın adayıyla kapışacak. Son yıllarda ulusal anketlerde istikrarlı yükseliş gösteren İtalya'nın Kardeşleri, çarşamba günkü bir ankete göre parti, belediye başkanlığı seçimleriyle birinci pozisyona ger dönen Demokrat Parti'nin biraz gerisinden İtalya'nın en büyük ikinci partisi konumuna geldi. Solun kalesi Bolonya'da bile League seçmenini kısmen yanına çekerek oylarını artıran İtalya'nın Kardeşleri, Torino'da sağ ittifak içinde en çok oy alan parti oldu.Giorgia Meloni'nin liderliğindeki neo faşist partinin Salvini liderliğindeki League'in kaybettiği desteği kazanarak büyümesi, sağ ittifak içinde iki parti arasındaki rekabeti kızıştırdı.
https://tr.sputniknews.com/20211005/italyada-kismi-yerel-secimleri-merkez-sol-kazandi-romada-ilk-kadin-belediye-baskani-da-tutunamadi-1049537030.html
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italya, seçim, roma, aşırı sağ, sağ, benito mussolini, belediye meclisi, faşist, ittifak, torun, parti

Roma Belediye Meclisi seçimlerinde en çok oyu Mussolini'nin torunu aldı

16:48 07.10.2021 (güncellendi: 16:57 07.10.2021)
© TwitterAdolf Hitler ve Benito Mussolini
Adolf Hitler ve Benito Mussolini - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Twitter
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Roma'daki yerel seçimlerde faşist diktatör Benito Mussoli'nin torunu olan ve neo faşist İtalya'nın Kardeşleri'ne mensup olan Rachele Mussolini, en çok oy alan belediye meclisi üyesi olarak ikinci dönem görev yapmayı garantiledi.
İtalya'da kısmi yerel seçimleri büyük şehirlerde merkez sol kazanırken, popülist 5 Yıldız Hareketi'nden gelen ilk kadın belediye başkanının altından koltuğu çeken başkent Roma'da neo faşist parti İtalya'nın Kardeşleri'ne rağbet arttı. Sağ ittifak bünyesindeki milliyetçi-muhafazakar-AB karşıtı İtalya'nın Kardeşleri'nden Enrico Michetti'nin belediye başkanlığı yarışından birinci çıktığı ilk turda, aynı partiden faşist diktatör Benito Mussoli'nin torunu rekor oyla belediye meclisi üyeliğine yeniden seçildi.
2016'da 657 oyla seçilmiş olan Rachele Mussolini, bu kez 8200'den fazla oy toplayarak en çok oy alan belediye meclisi üyesi oldu ve ikinci dönem görev yapmayı garantiledi.
La Repubblica'ya verdiği mülakatta Roma'daki başarısını soyadına değil, çok çalışmasına borçlu olduğunu anlatan Rachele Mussolini, şunları söyledi:
"Çocukluğumdan beri soyadımla birlikte yaşamayı öğrendim. Çocukken beni parmakla gösterirlerdi, ama sonra Rachel ortaya çıktı ve kişi ne kadar büyük bir yük olsa da soyadına galebe çaldı. Solcu çok arkadaşım var ve içlerinden birinin bana oy verdiğine eminim."
İtalya'yı 1922-43 arasında yöneten 'Il Duce'nin ilk eşinin adını taşıyan belediye meclisi üyesi, caz müzisyeni Romano Mussolini'nin kızı. 2016'de belediye meclisine seçilmeden önce sırf aile ismi için kendisiyle röportaj yapıldığını, ama seçildikten bir süre sonra siyasi girişimleri hakkında da soru sorulmaya başlandığını aktaran Rachele Mussolini, "Çünkü çok çalıştım" dedi.
Belediye meclisindeki merkez solcu Demokratik Partili üyelerle mükemmel ilişkileri olduğunu aktarırken "Siyaset başka iş, insan ilişkileri başka" ayrımına giden torun Mussolini, faşizmle ilgili görüşleri sorulduğunda şu seti çekti:
"Bu konuyu ele alabilmek için yarın sabaha kadar konuşmamız gerekir. Ben Roma hakkında konuşmayı tercih ederim."
17-18 Ekim'deki Roma belediye başkanlığı seçiminin ikinci turunda en çok oyu alan iki aday, yani İtalya'nın Kardeşleri'nden Enrico Michetti (yüzde 30.5) ile merkez solcu Demokratik Parti'nin eski Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri (yüzde 27) yarışacak. Aşırı sağcı Matteo Salvini'nin League'i, ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı yeni Forza Italia'sının desteklediği neo faşist parti, Michetti'yi Roma Belediye Başkanı koltuğuna oturtmayı umuyor. Ancak analistler, Gualtieri'nin ilk turda elenen Belediye Başkanı Virginia Raggi ile bağımsız merkez aday Carlo Calenda'nın oylarını safına çekerek ipi göğüslemesini bekliyor.
Virginia Raggi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
DÜNYA
İtalya'da kısmi yerel seçimleri merkez sol kazandı, Roma'da ilk kadın belediye başkanı da tutunamadı
5 Ekim, 13:47
Milano, Bolonya, Napoli ilk turda merkez solcu adayları belediye başkanı olarak seçerken, ikinci tura gidecek Torino'da merkez solcu aday İtalya'nın Kardeşleri'nin dahil olduğu sağ ittifakın adayıyla kapışacak.
Son yıllarda ulusal anketlerde istikrarlı yükseliş gösteren İtalya'nın Kardeşleri, çarşamba günkü bir ankete göre parti, belediye başkanlığı seçimleriyle birinci pozisyona ger dönen Demokrat Parti'nin biraz gerisinden İtalya'nın en büyük ikinci partisi konumuna geldi. Solun kalesi Bolonya'da bile League seçmenini kısmen yanına çekerek oylarını artıran İtalya'nın Kardeşleri, Torino'da sağ ittifak içinde en çok oy alan parti oldu.
Giorgia Meloni'nin liderliğindeki neo faşist partinin Salvini liderliğindeki League'in kaybettiği desteği kazanarak büyümesi, sağ ittifak içinde iki parti arasındaki rekabeti kızıştırdı.
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