https://tr.sputniknews.com/20211007/rus-kizilordu-korosu-ve-haluk-levent-manavgatta-konser-verdi-1049596315.html
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Manavgat’ta konser verdi
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Manavgat’ta konser verdi
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T01:23+0300
2021-10-07T01:23+0300
2021-10-07T01:23+0300
yaşam
rusya
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haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
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Manavgat Belediyesinin öncülüğünde Atatürk Stadyumu'nda verilen konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat süren konseri 5 bini aşkın kişi izledi.Levent, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin 2 ay önce orman yangını felaketi yaşadığını hatırlattı. Orman yangınından etkilenenlere yardım için şarkılarını söylediklerini dile getiren Levent, "Yangın süresince de Manavgat halkının yanında olmaya çalıştık. Kimin yangın için gönderdiği paralar varsa hepsini Manavgat'taki afet bölgelerine dağıttık. Daha da çalışmalarımız sürecek" dedi.Haluk Levent'in, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.
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rusya, türkiye, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Manavgat’ta konser verdi
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.
Manavgat Belediyesinin öncülüğünde Atatürk Stadyumu'nda verilen konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.
Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.
Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat süren konseri 5 bini aşkın kişi izledi.
Levent, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin 2 ay önce orman yangını felaketi yaşadığını hatırlattı. Orman yangınından etkilenenlere yardım için şarkılarını söylediklerini dile getiren Levent, "Yangın süresince de Manavgat halkının yanında olmaya çalıştık. Kimin yangın için gönderdiği paralar varsa hepsini Manavgat'taki afet bölgelerine dağıttık. Daha da çalışmalarımız sürecek" dedi.
Haluk Levent'in, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.