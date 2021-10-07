Rusya: Suriye’deki sorunu çözmek için Türkiye’yle temaslar sürdürülecek

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “İnsani yardımın, Suriyeli yetkililerden onay alınarak istisnasız tüm Suriyelilere sağlanmasının önemli olduğunu savunuyoruz. Bu bağlamda, BM Güvenlik Konseyi’nin 2585 sayılı kararı ve uluslararası insani hukuk kurallarına uygun olarak, temas hattı üzerinden İdlib’e insani yardım teslimatının başladığını kaydetmemek mümkün değil. Suriye’nin genelinde, durumu normalleştirme amacıyla diplomatik ve askeri kanallar üzerinden Ankara ile yakın işbirliği ve koordineli çalışmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.Astana formatındaki partnerlerle birlikte, “Suriye’deki siyasi sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya devam etmeye kararlı” olduklarını kaydeden Zaharova, “Bunu, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde yapıyoruz. Suriye Anayasa Komitesi’ne destek yönündeki tutarlı adımlara olan talep devam ediyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’nin genelindeki sorunu çözüme kavuşturmak için Ankara ile askeri ve diplomatik temasları sürdüreceklerini belirtti.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “İnsani yardımın, Suriyeli yetkililerden onay alınarak istisnasız tüm Suriyelilere sağlanmasının önemli olduğunu savunuyoruz. Bu bağlamda, BM Güvenlik Konseyi’nin 2585 sayılı kararı ve uluslararası insani hukuk kurallarına uygun olarak, temas hattı üzerinden İdlib’e insani yardım teslimatının başladığını kaydetmemek mümkün değil. Suriye’nin genelinde, durumu normalleştirme amacıyla diplomatik ve askeri kanallar üzerinden Ankara ile yakın işbirliği ve koordineli çalışmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.
Astana formatındaki partnerlerle birlikte, “Suriye’deki siyasi sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya devam etmeye kararlı” olduklarını kaydeden Zaharova, “Bunu, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde yapıyoruz. Suriye Anayasa Komitesi’ne destek yönündeki tutarlı adımlara olan talep devam ediyor” dedi.