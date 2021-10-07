Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Çavuşoğlu: Tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi tartışma içine çekmek yanlış
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211007/sabanci-holding-sigara-sektorunden-cekiliyor-1049610760.html
Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor
Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor
Sabancı Holding sigara ve tütün faaliyetlerini 2.89 milyar TL'ye Philip Morris'e satmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Satış işleminin yıl sonuna kadar... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T13:47+0300
2021-10-07T13:49+0300
sigara
ekonomi
rekabet kurumu
sabancı holding
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044050483_0:0:1357:764_1920x0_80_0_0_d292f18fa58fbf66efca6e2cb82d5605.jpg
Sabancı Holding, sigara ve tütüncülük faaliyetlerini yürüten iki şirketteki paylarının tamamını 2.89 milyar liraya Philip Morris Products’a satmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Rekabet Kurumu’nun onay vermesi halinde satış anlaşması yapılacak.Açıklamaya göre, onayın ve bazı diğer koşulların yerine getirilmesinin ardından Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki Sabancı Holding paylarının tamamı Philip Morris Products’a devredilecek.Satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044050483_1:0:1068:800_1920x0_80_0_0_e6d3fd9648ac1fda747234c0203ea971.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sigara, rekabet kurumu, sabancı holding

Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor

13:47 07.10.2021 (güncellendi: 13:49 07.10.2021)
© DHASabancı Holding
Sabancı Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
Abone ol
Sabancı Holding sigara ve tütün faaliyetlerini 2.89 milyar TL'ye Philip Morris'e satmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Sabancı Holding, sigara ve tütüncülük faaliyetlerini yürüten iki şirketteki paylarının tamamını 2.89 milyar liraya Philip Morris Products’a satmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.
Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Rekabet Kurumu’nun onay vermesi halinde satış anlaşması yapılacak.
Açıklamaya göre, onayın ve bazı diğer koşulların yerine getirilmesinin ardından Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki Sabancı Holding paylarının tamamı Philip Morris Products’a devredilecek.
Satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
001200
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin
14:29Çavuşoğlu: Tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi tartışma içine çekmek yanlış
14:18Miçotakis: Savunma paktı Türkiye'nin saldırması halinde Fransa'nın yardıma koşacağını taahhüt ediyor
14:10Tunus'ta Nahda taraftarı televizyon kanalı kapatıldı
14:062021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı
13:54Fahrettin Altun: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır
13:51Araştırma: Fazla gaz çıkarmak mental ve zihinsel çöküşün işareti olabilir
13:49Uğur Tekstil işçileri: İşimize geri dönmek, haklarımızı alarak çalışmak istiyoruz
13:47Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor
13:42Kırmızı Oda senaristi TBMM’de anlattı: Diziden sonra psikoloğa başvurma sayısı ciddi oranda arttı
13:40Soros'un yatırım yaptığı haberi Bitcoin'i 55 bin dolara çıkardı
13:40Afganistan'da bir dini okulda patlama: 7 ölü, 15 yaralı
13:36Tarım Kredi Marketleri Müdürü Yıldırım: Vatandaş dramatik fiyat farkı bekliyor
13:35Spor yasasında son viraj: Kulüpler ve şirketler denk bütçeyle yönetilecek, cezai yaptırımlar gelecek
13:30Ayakkabı deneyen kadının cep telefonunu çaldı
13:23Moskova, 20 Ekim’de Afganistan görüşmelerine ev sahipliği yapacak
13:20Avusturya Başbakanı'ndan 'Batı Balkanları Çin, Rusya, Türkiye gibi süper güçlere kaptırmayın' ikazı
13:09Rusya lideri Putin 69 yaşında
13:09Mardin'i ziftle resmetti: Berlin'de sergilenecek
12:59Marmara Denizi’nde müsilaj sonrasında bakteri uyarısı