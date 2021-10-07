https://tr.sputniknews.com/20211007/sabanci-holding-sigara-sektorunden-cekiliyor-1049610760.html

Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor

Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor

Sabancı Holding sigara ve tütün faaliyetlerini 2.89 milyar TL'ye Philip Morris'e satmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Satış işleminin yıl sonuna kadar... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T13:47+0300

2021-10-07T13:47+0300

2021-10-07T13:49+0300

sigara

ekonomi

rekabet kurumu

sabancı holding

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Sabancı Holding, sigara ve tütüncülük faaliyetlerini yürüten iki şirketteki paylarının tamamını 2.89 milyar liraya Philip Morris Products’a satmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Rekabet Kurumu’nun onay vermesi halinde satış anlaşması yapılacak.Açıklamaya göre, onayın ve bazı diğer koşulların yerine getirilmesinin ardından Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki Sabancı Holding paylarının tamamı Philip Morris Products’a devredilecek.Satış işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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sigara, rekabet kurumu, sabancı holding