https://tr.sputniknews.com/20211007/saglik-bakani-koca-kendi-asimiz-kendi-gucumuzdur-1049623223.html

Sağlık Bakanı Koca: Kendi aşımız, kendi gücümüzdür

Sağlık Bakanı Koca: Kendi aşımız, kendi gücümüzdür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına devam edildiğini belirterek "Kendi aşımız, kendi gücümüzdür. Çok yakın bir gelecekte... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T20:15+0300

2021-10-07T20:15+0300

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yaşam

sağlık bakanı

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Bakan Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Derneğince çevrim içi düzenlenen 9. Ulusal Aşı Sempozyumu'nun açılışında konuştu.Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Koca, sempozyumda Türk milleti ve Türkiye başta olmak üzere tüm dünya için önemli bilimsel sonuçlar elde edilmesi temennisinde bulundu.Uzun yıllardır süreklilik içinde sürdürülen sempozyum programını organize eden ekibi tüm kalbiyle tebrik eden Koca, bundan 3 yıl önce birçok kimsenin farkında dahi olmadığı konu olan aşıların, bugün tüm dünyanın gündeminde olduğunu bildirdi.Koca, herkesin Kovid-19 salgını sebebiyle aşılar konusunda fikir sahibi olduğunu hatta aşıların üretim yöntemleri üzerinden karşılaştırma yapan vatandaşların bulunduğunu dile getirdi.Bunun farkındalık açısından güzel olduğu düşünülse de yeterli bilgi sahibi olmadan, bilime emek vermeden fikir sahibi olmanın son derece tehlikeli olduğuna işaret eden Koca, bu toplantılarda ise konunun uzmanlarının bilimsel bir çerçevede ve yıllardır aşı konusunda son gelişmeleri paylaştığını ifade etti.Koca, şunları kaydetti:

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanı