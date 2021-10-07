https://tr.sputniknews.com/20211007/sentop-g20-parlamento-baskanlari-zirvesinde-konustuturkiye-en-cok-insani-yardim-yapan-ulkedir-1049621688.html

Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu: Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir

Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu: Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir

TBMM Başkanı Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceğini belirterek... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T19:11+0300

2021-10-07T19:11+0300

2021-10-07T19:11+0300

politika

tbmm

mustafa şentop

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, P20 Zirvesi'nde 'Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması' başlıklı ikinci oturumunda konuştu.Kovid-19 salgınının olumsuz tesirlerinin toplumlarda köklü değişikliklere yol açtığını gözlemlediklerini vurgulayan Şentop, "Salgının sosyal ve çevresel etkileri maalesef bu olumsuzlukların başında geliyor. Kovid-19 salgınının mevcut sorunları daha da derinleştirmesi, bütün insanlığın süratli ve kararlı adımlar atmasını zaruri hale getiriyor." ifadesini kullandı.Şentop, dünya ekonomisinde toparlanma eğiliminin başladığına ancak salgın öncesi dönemin yakalanamadığına işaret ederek, "Toparlanma sürecinin koordineli ve gelecekteki benzer şoklara hazırlanmayı da kapsayacak şekilde şekillendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu da tecrübe ederek öğrendik." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında vurguladığı "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye’nin iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacağı" ifadesini G20 Parlamento Başkanlarına hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:'İlişkileri sağlıklı şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirmek mecburiyetindeyiz'Şentop, dünyayı herkes için yaşanır kılabilmenin bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya kurmaktan geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceğinin açıkça görüleceğine dikkati çeken Şentop, "Bu bağlamda insanla tabiat, insanla toplum ve insanla devlet arasındaki ilişkileri ve nihayetinde bu temelde oluşturulacak devletler arası ilişkileri sağlıklı şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirmek mecburiyetindeyiz. İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir." diye konuştu.Şentop, Türkiye olarak bu anlayışla ihtiyaç içindeki ülkelerin salgınla daha iyi mücadele edebilmeleri için çok taraflı platformlarda gerçekleştirilen çalışmalarda aktif rol aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:"İnsani ve kalkınma yardımlarında, 2017 yılından itibaren Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir. En zengin ülke değiliz ama en merhametli ülkeyiz. Ülkemiz, salgının başlangıcından bu yana büyük İslam düşünürü, mutasavvıf Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var' deyişiyle 160 ülke ve 12 uluslararası teşkilata destek olarak salgınla mücadele bağlamında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir."G20 Parlamento Başkanları, ilk gün oturumlarının sonunda aile fotoğrafı çektirdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tbmm, mustafa şentop