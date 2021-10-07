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Su-57 için yeni hipersonik füze geliştiriliyor
Su-57 için yeni hipersonik füze geliştiriliyor
Rus İzvestiya gazetesi, 5. nesil savaş uçağı Su-57 için, sesten beş kat daha hızlı olan yeni bir füze üzerinde çalışmaların yapıldığını belirtti. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T17:44+0300
2021-10-07T17:45+0300
savunma
su-57
rus savaş uçağı
hipersonik füze
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki kaynaklara dayandırılan haberde, “Su-57 için hipersonik mühimmat geliştiriliyor. Halihazırda bu mühimmat, karadaki testler ve kütle boyutlu maketlerle uçuş aşamasında bulunuyor. Füze, Rus hayalet uçağın iç bölmelerine yerleştirilecek” ifadesine yer verildi.Yeni hipersonik füzenin, ‘Liçinka-MD’ kodu altında deneysel geliştirme programı kapsamında geliştirildiği aktarılırken ‘MD’ kodu genelde kısa menzilli mühimmatlar için kullanılıyor.Haberde, “Füze muhtemelen sesten beş kat veya daha hızlı olacak ve modern hava savunma ve füze savunma sistemleri için neredeyse ulaşılmaz hale gelecek” dendi.Füzenin Taktik Füzeler Şirketi tarafından geliştirildiği kaydedilirken deneysel geliştirme programının ikinci aşamasının 2019’da başladığı ifade edildi.İzvestiya gazetesinin konuştuğu uzmanlar, yeni füze için ana hedefin düşman gemileri ile diğer deniz araçların olacağını dile getirdi. Yeni füzenin gelecekte X-31 anti-gemi hipersonik füzelerin yerini alacağı belirtildi. X-31 füzeleri 1980’li yıllarda geliştirilmişti.
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su-57, rus savaş uçağı, hipersonik füze

Su-57 için yeni hipersonik füze geliştiriliyor

17:44 07.10.2021 (güncellendi: 17:45 07.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir5. nesil Sukhoi Su-57
5. nesil Sukhoi Su-57 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Sputnik
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İzvestiya
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Rus İzvestiya gazetesi, 5. nesil savaş uçağı Su-57 için, sesten beş kat daha hızlı olan yeni bir füze üzerinde çalışmaların yapıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki kaynaklara dayandırılan haberde, “Su-57 için hipersonik mühimmat geliştiriliyor. Halihazırda bu mühimmat, karadaki testler ve kütle boyutlu maketlerle uçuş aşamasında bulunuyor. Füze, Rus hayalet uçağın iç bölmelerine yerleştirilecek” ifadesine yer verildi.
Yeni hipersonik füzenin, ‘Liçinka-MD’ kodu altında deneysel geliştirme programı kapsamında geliştirildiği aktarılırken ‘MD’ kodu genelde kısa menzilli mühimmatlar için kullanılıyor.
Haberde, Füze muhtemelen sesten beş kat veya daha hızlı olacak ve modern hava savunma ve füze savunma sistemleri için neredeyse ulaşılmaz hale gelecek” dendi.
Füzenin Taktik Füzeler Şirketi tarafından geliştirildiği kaydedilirken deneysel geliştirme programının ikinci aşamasının 2019’da başladığı ifade edildi.
İzvestiya gazetesinin konuştuğu uzmanlar, yeni füze için ana hedefin düşman gemileri ile diğer deniz araçların olacağını dile getirdi. Yeni füzenin gelecekte X-31 anti-gemi hipersonik füzelerin yerini alacağı belirtildi. X-31 füzeleri 1980’li yıllarda geliştirilmişti.
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