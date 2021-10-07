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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T10:29+0300
2021-10-07T10:29+0300
2021-10-07T10:41+0300
türkiye
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Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek
10:29 07.10.2021 (güncellendi: 10:41 07.10.2021)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz" dedi.
Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz
Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.
Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı.