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https://tr.sputniknews.com/20211007/ticaret-bakani-mus-girdi-maliyetleri-ister-istemez-fiyatlara-yansiyor-1049604762.html
Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor
Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlere yönelik düzenlenen denetimleri değerlendirirken, "Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor” dedi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mehmet muş
zam
denetim
fiyat
ticaret bakanlığı
fiyat artışı
fahiş fiyat
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Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yaptıklarını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz” diye konuştu.NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Muş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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mehmet muş, zam, denetim, fiyat, ticaret bakanlığı, fiyat artışı, fahiş fiyat

Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor

11:11 07.10.2021
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlere yönelik düzenlenen denetimleri değerlendirirken, "Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor” dedi.
Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yaptıklarını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz” diye konuştu.
NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Muş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz."
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