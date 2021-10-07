https://tr.sputniknews.com/20211007/tunusta-nahda-taraftari-televizyon-kanali-kapatildi-1049611437.html

Tunus'ta Nahda taraftarı televizyon kanalı kapatıldı

Tunus'ta Nahda taraftarı televizyon kanalı kapatıldı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı istisnai kararların ardından, Müslüman Kardeşler bağlantılı Nahda Hareketi'ne yakın Zeytuna adlı televizyon kanalı... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T14:10+0300

2021-10-07T14:10+0300

2021-10-07T14:12+0300

dünya

tunus

televizyon

nahda hareketi

kapatma kararı

kays said

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Tunus'un bağımsız medya düzenleme kurumu, 25 Temmuz'da aldığı kararlarla yetkiyi elinde toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said'i eleştiren Nahda Hareketi taraftarı 'Zeytuna' kanalını kapattı.Kanalın stüdyosuna yapılan polis baskını neticesinde tüm ekipmanlara el konuldu.Reuters'a açıklama yapan Görsel-İşitsel İletişim Yüksek Kurumu Başkanı Nuri Lecmi, "(Kanal) Lisans olmadan yayın yapıyor. Bu yasa, yasanın dışına çıkan tüm televizyon istasyonları için geçerli olacak" ifadelerini kullandı.Lecmi, ayrıca bu adımın Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararla herhangi bir ilişkisi olmadığını belirtti.Kanalın genel yayın yönetmeni Lütfi Tevati ise Lecmi'nin açıklamasına karşı çıkarak, hamlenin Said'in eylemleriyle akalı olduğunu savundu.Tevati, kararın, son zamanlarda Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlarla ilgili dile getirdikleri görüşler ve temmuz ayından bu yana yaşananlara yönelik güçlü eleştiriler için cezalandırma niyeti taşıdığını kaydetti.Yıllardır lisanssız faaliyet yürüterek düzenleyici kurumlardan tepki çeken Zeytuna kanalı, siyasi nüfuz elde etmek için kullanılan yasa dışı araçlardan biri olarak görülüyordu.25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.

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tunus, televizyon, nahda hareketi, kapatma kararı, kays said