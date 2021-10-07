https://tr.sputniknews.com/20211007/turkiye--suriye-sinirinda-spikerlik-yaparken-tinderda-isid-militaniyla-eslesti-1049605302.html

Türkiye- Suriye sınırında muhabirlik yaparken Tinder'da IŞİD militanıyla eşleşti

Türkiye- Suriye sınırında muhabirlik yaparken Tinder'da IŞİD militanıyla eşleşti

Bir dönem Türkiye- Suriye sınırında savaş muhabirliği yapan Exelby, bu zorlu görev esnasında biraz eğlenmek isteyip çöpçatanlık uygulaması Tinder'a üye... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T12:42+0300

2021-10-07T12:42+0300

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abd

işid

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dünya

natasha exelby

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Avustralya'da 2017'de ABC kanalında çalışırken canlı yayında olduğunu fark etmeyip hayaller alemine dalan ve bu sebeple görevine son verilen spiker Natasha Exelby şimdi de çöpçatanlık uygulamalarında yaşadığı en kötü deneyimiyle gündemde. Channel 10'da spikerlik yapan 32 yaşındaki Exelby, 2Day Fm radyo kanalında yaptığı açıklamalarda bir keresinde çöpçatanlık uygulaması Tinder'da nasıl olup da bir IŞİD militanıyla eşleştiğini anlattı. "Birkaç yıl önce Ortadoğu'da görevlendirilmiştim, Türkiye- Suriye sınırında. Tinder'a kaydoldum. Bilirsiniz, savaş muhabirliği yaparken bunlar normal" diyerek sunucuları kahkahaya boğan Exelby, "Neyse işte. Belki kendime çekici bir BM çalışanı ya da diplomat falan bulurum diye düşündüm. Ama IŞİD militanına denk geldim!" ifadelerini kullandı.'Profilinde yazmıyordu, konu mesleklerden açılınca ne iş yaptığını söyledi'Exelby'nin "Çekiciydi ama" demesi üzerine araya giren sunuculardan biri, "Profilinde IŞİD militanı olduğu yazıyor muydu? Mesleği ne görünüyordu?" diye sordu. Exelby de "Hayır, tabii ki yazmıyordu. Ama konuşmaya başlayınca birbirinize illa ki 'Ne iş yapıyorsun?' diye soruyorsunuz. O da bana ne iş yaptığını söyledi" diye anlatmaya devam etti. Eşleşilen profille ilişki kesilmek istendiğinde kullanıcının bir gerekçe göstermesi gerektiğini hatırlatan Exelby, "Sonuçta 'Eşleştiğim kişi IŞİD militanı çıktı' seçeneği yok, değil mi?" diyerek güldü.

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abd, işid, tinder, natasha exelby