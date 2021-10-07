Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211007/turkiye--suriye-sinirinda-spikerlik-yaparken-tinderda-isid-militaniyla-eslesti-1049605302.html
Türkiye- Suriye sınırında muhabirlik yaparken Tinder'da IŞİD militanıyla eşleşti
Türkiye- Suriye sınırında muhabirlik yaparken Tinder'da IŞİD militanıyla eşleşti
Bir dönem Türkiye- Suriye sınırında savaş muhabirliği yapan Exelby, bu zorlu görev esnasında biraz eğlenmek isteyip çöpçatanlık uygulaması Tinder'a üye... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T12:42+0300
2021-10-07T12:43+0300
abd
işid
tinder
dünya
natasha exelby
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049607259_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_1dd7c0e1b6e494dbc5a066e9da718f89.jpg
Avustralya'da 2017'de ABC kanalında çalışırken canlı yayında olduğunu fark etmeyip hayaller alemine dalan ve bu sebeple görevine son verilen spiker Natasha Exelby şimdi de çöpçatanlık uygulamalarında yaşadığı en kötü deneyimiyle gündemde. Channel 10'da spikerlik yapan 32 yaşındaki Exelby, 2Day Fm radyo kanalında yaptığı açıklamalarda bir keresinde çöpçatanlık uygulaması Tinder'da nasıl olup da bir IŞİD militanıyla eşleştiğini anlattı. "Birkaç yıl önce Ortadoğu'da görevlendirilmiştim, Türkiye- Suriye sınırında. Tinder'a kaydoldum. Bilirsiniz, savaş muhabirliği yaparken bunlar normal" diyerek sunucuları kahkahaya boğan Exelby, "Neyse işte. Belki kendime çekici bir BM çalışanı ya da diplomat falan bulurum diye düşündüm. Ama IŞİD militanına denk geldim!" ifadelerini kullandı.'Profilinde yazmıyordu, konu mesleklerden açılınca ne iş yaptığını söyledi'Exelby'nin "Çekiciydi ama" demesi üzerine araya giren sunuculardan biri, "Profilinde IŞİD militanı olduğu yazıyor muydu? Mesleği ne görünüyordu?" diye sordu. Exelby de "Hayır, tabii ki yazmıyordu. Ama konuşmaya başlayınca birbirinize illa ki 'Ne iş yapıyorsun?' diye soruyorsunuz. O da bana ne iş yaptığını söyledi" diye anlatmaya devam etti. Eşleşilen profille ilişki kesilmek istendiğinde kullanıcının bir gerekçe göstermesi gerektiğini hatırlatan Exelby, "Sonuçta 'Eşleştiğim kişi IŞİD militanı çıktı' seçeneği yok, değil mi?" diyerek güldü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049607259_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_abd2c807ca226bedc4bde3cdb4d40999.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, işid, tinder, natasha exelby

Türkiye- Suriye sınırında muhabirlik yaparken Tinder'da IŞİD militanıyla eşleşti

12:42 07.10.2021 (güncellendi: 12:43 07.10.2021)
© AFP 2021 / AAMIR QURESHITinder
Tinder - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / AAMIR QURESHI
Abone ol
Bir dönem Türkiye- Suriye sınırında savaş muhabirliği yapan Exelby, bu zorlu görev esnasında biraz eğlenmek isteyip çöpçatanlık uygulaması Tinder'a üye olduğunu ama çekici bir diplomat beklerken nasibine IŞİD militanının düştüğünü anlattı.
Avustralya'da 2017'de ABC kanalında çalışırken canlı yayında olduğunu fark etmeyip hayaller alemine dalan ve bu sebeple görevine son verilen spiker Natasha Exelby şimdi de çöpçatanlık uygulamalarında yaşadığı en kötü deneyimiyle gündemde.
Channel 10'da spikerlik yapan 32 yaşındaki Exelby, 2Day Fm radyo kanalında yaptığı açıklamalarda bir keresinde çöpçatanlık uygulaması Tinder'da nasıl olup da bir IŞİD militanıyla eşleştiğini anlattı. "Birkaç yıl önce Ortadoğu'da görevlendirilmiştim, Türkiye- Suriye sınırında. Tinder'a kaydoldum. Bilirsiniz, savaş muhabirliği yaparken bunlar normal" diyerek sunucuları kahkahaya boğan Exelby, "Neyse işte. Belki kendime çekici bir BM çalışanı ya da diplomat falan bulurum diye düşündüm. Ama IŞİD militanına denk geldim!" ifadelerini kullandı.

'Profilinde yazmıyordu, konu mesleklerden açılınca ne iş yaptığını söyledi'

Exelby'nin "Çekiciydi ama" demesi üzerine araya giren sunuculardan biri, "Profilinde IŞİD militanı olduğu yazıyor muydu? Mesleği ne görünüyordu?" diye sordu. Exelby de "Hayır, tabii ki yazmıyordu. Ama konuşmaya başlayınca birbirinize illa ki 'Ne iş yapıyorsun?' diye soruyorsunuz. O da bana ne iş yaptığını söyledi" diye anlatmaya devam etti.
Eşleşilen profille ilişki kesilmek istendiğinde kullanıcının bir gerekçe göstermesi gerektiğini hatırlatan Exelby, "Sonuçta 'Eşleştiğim kişi IŞİD militanı çıktı' seçeneği yok, değil mi?" diyerek güldü.
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:59Marmara Denizi’nde müsilaj sonrasında bakteri uyarısı
12:59Çocuk yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup kaçırmaya çalıştı
12:58İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir
12:51Belçika hükümetinden 'haftada 4 gün çalışma modeline' yeşil ışık
12:42Türkiye- Suriye sınırında muhabirlik yaparken Tinder'da IŞİD militanıyla eşleşti
12:38Diriliş Postası Genel Müdürü: Türkiye'de halk tükettiği için mango, ejder meyvesi sürekli bulunuyor
12:32Diyanet'in görme engelliler için bastırdığı Kuran satışta: İndirimli fiyatı 770 TL
12:25Afganistan'da Taliban, pasaport dağıtımına yeniden başladı
12:24Trabzon Havalimanı'nda bomba ihbarı
12:20UTİKAD: TIR şoförü Türkiye'de de ciddi sorun olacak
12:19Erdoğan: Salgın döneminde tüm dünya küçülürken ülkemiz büyüdü
12:13Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi
12:11ABD'de bir kadına aşı olmadığı gerekçesiyle böbrek nakli yapılmadı
12:02Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı
11:45Biden'ın itirazını değerlendiren federal yargıç, Teksas'taki kürtaj yasağını askıya aldı
11:37Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı
11:23Soyadını 'Dabbetülarz' olarak değiştirdi, Yargıtay'dan izin çıkmadı
11:20Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
11:16Erdoğan’ın çay fırlatmasını taklit eden öğrenci hakkında tutanak tutuldu
11:11Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor