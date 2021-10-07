https://tr.sputniknews.com/20211007/turkiye-israil-mahkemesinin-sessiz-ibadet-onayini-siddetle-kinadi-1049624578.html

Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı

Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T21:02+0300

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türkiye

israil

mescid-i aksa

dışişleri bakanlığı

ibadet

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail mahkemesinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini şiddetle kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.Sözkonusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir.Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."

türkiye

israil

mescid-i aksa

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israil, mescid-i aksa, dışişleri bakanlığı, ibadet