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https://tr.sputniknews.com/20211007/turkiye-israil-mahkemesinin-sessiz-ibadet-onayini-siddetle-kinadi-1049624578.html
Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı
Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T21:02+0300
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türkiye
israil
mescid-i aksa
dışişleri bakanlığı
ibadet
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail mahkemesinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini şiddetle kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.Sözkonusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir.Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."
türkiye
israil
mescid-i aksa
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israil, mescid-i aksa, dışişleri bakanlığı, ibadet

Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı

21:02 07.10.2021
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail mahkemesinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.
Sözkonusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir.
Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."
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