https://tr.sputniknews.com/20211007/turkiyede-koronavirusten-217-can-kaybi-30-bin-19-yeni-vaka-1049622738.html
Türkiye'de koronavirüsten 217 can kaybı, 30 bin 19 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüsten 217 can kaybı, 30 bin 19 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T19:57+0300
2021-10-07T19:57+0300
2021-10-07T20:12+0300
koronavirüs
koronavirüs
ölü sayısı
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 7 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 19 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 362 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 240 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 674 bin 310 ’a yükseldi.2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli varVerilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.En düşük aşılama Şanlıurfa’daBakanlığın tablosuna göre yüzde 48,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.Sağlık Bakanı Koca: Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalımSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım” dedi.
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koronavirüs, ölü sayısı, vaka sayısı
Türkiye'de koronavirüsten 217 can kaybı, 30 bin 19 yeni vaka
19:57 07.10.2021 (güncellendi: 20:12 07.10.2021)
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.
7 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 19 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 362 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 240 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 674 bin 310 ’a yükseldi.
2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.
En düşük aşılama Şanlıurfa’da
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Koca: Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım” dedi.