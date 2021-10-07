https://tr.sputniknews.com/20211007/uniper-putinin-avrupaya-gaz-sevkiyatiyla-ilgili-sozleri-yuksek-fiyatlara-karsi-asi-1049617880.html

Uniper: Putin'in Avrupa'ya gaz sevkiyatıyla ilgili sözleri yüksek fiyatlara karşı aşı

Uniper: Putin'in Avrupa'ya gaz sevkiyatıyla ilgili sözleri yüksek fiyatlara karşı aşı

Alman enerji şirketi Uniper’in CEO’su Klaus-Dieter Maubach, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’ya gaz sevkiyatının artırılabileceği yönündeki... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T17:29+0300

2021-10-07T17:29+0300

2021-10-07T17:29+0300

ekonomi

vladimir putin

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St. Petersburg Doğalgaz Forumu’nda konuşan Uniper CEO’su Klaus-Dieter Maubach, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’ya gaz sevkiyatının artırılabileceği yönündeki sözleri yüksek fiyatlara karşı aşı (аntipricing vaccine). Zira yüksek fiyatlar bizim işletmelerimiz için özellikle uzun vadede kötü bir şey ve fiyatların düşmeye başlamasına çok sevindik” ifadesini kullandı.Avrupa piyasalarının başta Rusya’dan olmak üzere gaz sevkiyatlarına bağımlı olmaya devam edeceğini kaydeden Maubach, “Almanya’da, yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak istiyoruz ve gaz, enerji geçiş sürecinde esnek olmamıza izin veriyor. Bu yüzden şirketimiz Gazprom ile ilişkileri geliştirmek istiyor” dedi.Ukrayna transitinin önemli olup olmadığı sorusunun yanıtında, Avrupa’ya gaz sevkiyatının hangi yollarla yapılacağına Gazprom’un kendisinin karar vermesi gerektiğini belirten Uniper CEO’su, “Bunu umursadığımdan değil, bu ortaklarımızın bileceği bir iş. Gazprom yeni ihracat yolunu buluyorsa bu onun işi. Önemli olan bunun çalışıyor olması, gazın Avrupa’ya ulaşıyor olması” diye ekledi.Küresel gaz fiyatları dün sabah rekor bir seviyeye çıkarak 1.900 doları geçmişti. Daha sonra düşüşe geçen gaz fiyatı, Rusya Devlet Başkanı’nın enerji toplantısındaki açıklamalarını takiben 1.400 dolara kadar gerilemişti.

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vladimir putin