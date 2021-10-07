Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211007/utikad-tir-soforu-turkiyede-de-ciddi-sorun-olacak-1049606633.html
UTİKAD: TIR şoförü Türkiye'de de ciddi sorun olacak
UTİKAD: TIR şoförü Türkiye'de de ciddi sorun olacak
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy İngiltere'deki gibi Türkiye'de de Tır şoförlerinin sorun olabileceğini söyledi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T12:20+0300
2021-10-07T12:24+0300
tir
türkiye
ingiltere
ihracat
konteyner
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104153/00/1041530012_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_839725715e3aa6be27f53eacaf581c20.jpg
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy pandemiden dolayı dünyada yaşanan tedarik sıkıntısının üstesinden gelinmesi için yapılması gerekenleri Bloomberg HT’ye anlattı.Türkiye’de ithalat ve ihracat dengesizliğinin acilen çözülmesi gerektiğini söyleyen Ulusoy, ithalatı kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinde ülkemizden ihracat edilen yükleri taşıyan araçların boş dönüş yaptıklarını, bu durumun da maliyet artışlarını çok ciddi etkilediğini belirtti.'Konteyner krizi yok'Dünya çapında yeterli konteyner olduğunu düşündüğünü belirten Ulusoy, Çin'in ihracatında azalma ile sefer sayılarının da azaldığını söyledi. Ulusoy küresel pazarda konteynerlerin belirli bölgelerde yığıldığını dolayısıyla konteyner krizinin olmadığını sadece yığılma olduğunu söyledi.Türkiye'de şoför istihdamının çok ciddi bir problem olacağını da vurgulayan Ulusoy, personel istihdamında problem yaşandığını belirtti. Şoförlerin yaş ortalamasının gittikçe yükselmeye başladığını ve Z kuşağında uzun yollarda zorlu şartlarda personel sıkıntısı yaşanacağını ifade eden Ulusoy bunun örneğini şimdilerde Brexit sonrasında İngiltere'nin yaşadığını söyledi.
türkiye
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104153/00/1041530012_171:0:1200:772_1920x0_80_0_0_c2a382a91244460a5f6c16ad32b177eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tir, ingiltere, ihracat, konteyner

UTİKAD: TIR şoförü Türkiye'de de ciddi sorun olacak

12:20 07.10.2021 (güncellendi: 12:24 07.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterTIR, nakliye
TIR, nakliye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy İngiltere'deki gibi Türkiye'de de Tır şoförlerinin sorun olabileceğini söyledi.
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy pandemiden dolayı dünyada yaşanan tedarik sıkıntısının üstesinden gelinmesi için yapılması gerekenleri Bloomberg HT’ye anlattı.
Türkiye’de ithalat ve ihracat dengesizliğinin acilen çözülmesi gerektiğini söyleyen Ulusoy, ithalatı kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinde ülkemizden ihracat edilen yükleri taşıyan araçların boş dönüş yaptıklarını, bu durumun da maliyet artışlarını çok ciddi etkilediğini belirtti.

'Konteyner krizi yok'

Dünya çapında yeterli konteyner olduğunu düşündüğünü belirten Ulusoy, Çin'in ihracatında azalma ile sefer sayılarının da azaldığını söyledi. Ulusoy küresel pazarda konteynerlerin belirli bölgelerde yığıldığını dolayısıyla konteyner krizinin olmadığını sadece yığılma olduğunu söyledi.
Türkiye'de şoför istihdamının çok ciddi bir problem olacağını da vurgulayan Ulusoy, personel istihdamında problem yaşandığını belirtti.
Şoförlerin yaş ortalamasının gittikçe yükselmeye başladığını ve Z kuşağında uzun yollarda zorlu şartlarda personel sıkıntısı yaşanacağını ifade eden Ulusoy bunun örneğini şimdilerde Brexit sonrasında İngiltere'nin yaşadığını söyledi.
004010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:59Marmara Denizi’nde müsilaj sonrasında bakteri uyarısı
12:59Çocuk yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup kaçırmaya çalıştı
12:58İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir
12:51Belçika hükümetinden 'haftada 4 gün çalışma modeline' yeşil ışık
12:42Türkiye- Suriye sınırında muhabirlik yaparken Tinder'da IŞİD militanıyla eşleşti
12:38Diriliş Postası Genel Müdürü: Türkiye'de halk tükettiği için mango, ejder meyvesi sürekli bulunuyor
12:32Diyanet'in görme engelliler için bastırdığı Kuran satışta: İndirimli fiyatı 770 TL
12:25Afganistan'da Taliban, pasaport dağıtımına yeniden başladı
12:24Trabzon Havalimanı'nda bomba ihbarı
12:20UTİKAD: TIR şoförü Türkiye'de de ciddi sorun olacak
12:19Erdoğan: Salgın döneminde tüm dünya küçülürken ülkemiz büyüdü
12:13Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi
12:11ABD'de bir kadına aşı olmadığı gerekçesiyle böbrek nakli yapılmadı
12:02Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı
11:45Biden'ın itirazını değerlendiren federal yargıç, Teksas'taki kürtaj yasağını askıya aldı
11:37Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı
11:23Soyadını 'Dabbetülarz' olarak değiştirdi, Yargıtay'dan izin çıkmadı
11:20Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
11:16Erdoğan’ın çay fırlatmasını taklit eden öğrenci hakkında tutanak tutuldu
11:11Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor