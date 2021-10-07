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Uyuyan kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü
Uyuyan kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü
İstanbul evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelen Mehmet Yıldız, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü. Kadının bir gözünü kaybetmesine neden olan... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T16:59+0300
2021-10-07T16:59+0300
2021-10-07T17:04+0300
türkiye
kimyasal saldırı
istanbul
saldırı
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İstanbul Avcılar'da yaşayan 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi, gece saat 03.30 sıralarında, evine giren Mehmet Yıldız'ın saldırısına uğradı.Kapıyı anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı.Bir gözünü kaybettiUzunçelebi'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Gelen sağlık ekiplerinin tedavi altına aldığı Uzunçelebi'nin bir gözünü kaybettiği belirtildi.Polis, şüpheli Mehmet Yıldız yakalamak için çalışma başlatırken, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.
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kimyasal saldırı, istanbul, saldırı
Uyuyan kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü 16:59 07.10.2021 (güncellendi: 17:04 07.10.2021)
İstanbul evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelen Mehmet Yıldız, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü. Kadının bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan kaçtı.
İstanbul Avcılar'da yaşayan 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi, gece saat 03.30 sıralarında, evine giren
Mehmet Yıldız'ın saldırısına uğradı.
Kapıyı anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen
siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı. Bir gözünü kaybetti
Uzunçelebi'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekiplerinin tedavi altına aldığı Uzunçelebi'nin bir
gözünü kaybettiği belirtildi.
Polis, şüpheli Mehmet Yıldız
yakalamak için çalışma başlatırken, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.