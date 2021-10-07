https://tr.sputniknews.com/20211007/uyuyan-kadinin-yuzune-yanici-kimyasal-madde-doktu-1049616714.html

Uyuyan kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü

Uyuyan kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü

İstanbul evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelen Mehmet Yıldız, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü. Kadının bir gözünü kaybetmesine neden olan... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T16:59+0300

2021-10-07T16:59+0300

2021-10-07T17:04+0300

türkiye

kimyasal saldırı

istanbul

saldırı

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İstanbul Avcılar'da yaşayan 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi, gece saat 03.30 sıralarında, evine giren Mehmet Yıldız'ın saldırısına uğradı.Kapıyı anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı.Bir gözünü kaybettiUzunçelebi'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Gelen sağlık ekiplerinin tedavi altına aldığı Uzunçelebi'nin bir gözünü kaybettiği belirtildi.Polis, şüpheli Mehmet Yıldız yakalamak için çalışma başlatırken, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

türkiye

istanbul

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kimyasal saldırı, istanbul, saldırı