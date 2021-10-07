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Yarışa son sıradan başlama ihtimali olan Lewis Hamilton, Türkiye'de: Yeniden geldiğim için mutluyum
Yarışa son sıradan başlama ihtimali olan Lewis Hamilton, Türkiye'de: Yeniden geldiğim için mutluyum
Formula 1'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, geçen yılki yarışın çok 'çılgınca' geçtiğini ve yeniden... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T18:18+0300
2021-10-07T18:18+0300
lewis hamilton
spor
max verstappen
formula 1 türkiye grand prix
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Formula 1'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, geçen yılki yarışın çok 'çılgınca' geçtiğini ve yeniden Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Rusya Grand Prix'sindeki 100. galibiyetinin ardından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "İngiltere'de ülke genelinde ve Londra'da insanlar 100. galibiyete çok sevindiler. Nereye gitsem çevremdekiler çok pozitifti, galibiyeti kutluyordu, bunu beklemiyordum" dedi.'Yarışta hiç yanlış yapmadık'Deneyimli pilot, galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği geçen yılki Türkiye Grand Prix'siyle ilgili soruya, "Çok çılgıncaydı. Yeniden Türkiye'ye geldiğim için mutluyum. Zor bir yarıştı ama sonrasında podyumun zirvesine çıktık. Yarışta hiç yanlış yapmadık. Duygusal anlar yaşadım" yanıtını verdi.36 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in hafta sonunda yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.Verstappen: Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydiRed Bull'un şampiyonluk mücadelesi veren Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu düzenlenecek Türkiye Grand Prix'siyle ilgili, "Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi. Buraya yeniden gelmek çok heyecan verici. Çok eğleneceğiz. Pist çok ilginç ve mükemmel. Umarım iyi şartlarda yarışırız" dedi.Verstappen, son sıradan başlamasına rağmen ikinci bitirdiği Rusya Grand Prix'sinde Mercedes'in çok güçlü olduğunu belirterek, şampiyonluk yarışında puanların çok yakın olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini kaydetti.Şampiyonluk yarışındaki stres yüküyle nasıl mücadele ettiği sorusu üzerine Hollandalı pilot, "Bütün takım olarak kazanmak istiyoruz. Stres altında değiliz, hafta sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezonu ikinci bitirsek bile çok iyi bir sonuç olacak. Yaptığım işten keyif alıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Verstappen, minik bir katılımcının "Eğer pilot olmasaydın kimi desteklerdin?" sorusuna ise "Alonso'yu desteklerdim. Onun tarzını seviyorum" yanıtını verdi.'Virajlar çok zorlu'Geçen yıl sağanak altında düzenlenen sıralama turlarında en hızlı tur zamanını elde ederek kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Aston Martin pilotu Lance Stroll, bu yılki yarışta da iyi bir performans beklediğini kaydederek, "Geçen yıl benim için muhteşemdi. İstanbul Park, harika bir pist. Umarım bu yıl daha iyi oluruz. Virajlar çok zorlu. Neler olacağını merakla bekliyorum" diye konuştu.Yarışa son sıradan başlama ihtimali olan Lewis Hamilton, Türkiye'de: Yeniden geldiğim için mutluyum99n mutluyum. Zorlu bir pistte yarışacağız. Geçen yıl pist sağanak nedeniyle çok iyi değildi. Bu yıl daha iyi olacağını düşünüyorum. İstanbul'u seviyorum, buradaki taraftarlar çok tutkulu" şeklinde görüş belirtti.Pilotlar pisti gezdiÖte yandan sürücüler, her yarış haftasında olduğu gibi gün içinde pistte yürüyüş yaptı.Her yarış öncesinde kıyafetleriyle dikkati çeken Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, İstanbul'da da geleneği bozmadı. Mavi bir kiltle padok alanına gelen Hamilton, foto muhabirlerinin ilgi odağı oldu.Türkiye Grand Prix'si yarın saat 11.30'daki birinci antrenman seansıyla resmen başlayacak. İlk gün, 15.00'teki ikinci antrenman seansıyla sona erecek.
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lewis hamilton, max verstappen, formula 1 türkiye grand prix

Yarışa son sıradan başlama ihtimali olan Lewis Hamilton, Türkiye'de: Yeniden geldiğim için mutluyum

18:18 07.10.2021
© AALewis Hamilton
Lewis Hamilton - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Formula 1'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, geçen yılki yarışın çok 'çılgınca' geçtiğini ve yeniden Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Formula 1'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, geçen yılki yarışın çok 'çılgınca' geçtiğini ve yeniden Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Rusya Grand Prix'sindeki 100. galibiyetinin ardından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "İngiltere'de ülke genelinde ve Londra'da insanlar 100. galibiyete çok sevindiler. Nereye gitsem çevremdekiler çok pozitifti, galibiyeti kutluyordu, bunu beklemiyordum" dedi.

'Yarışta hiç yanlış yapmadık'

Deneyimli pilot, galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği geçen yılki Türkiye Grand Prix'siyle ilgili soruya, "Çok çılgıncaydı. Yeniden Türkiye'ye geldiğim için mutluyum. Zor bir yarıştı ama sonrasında podyumun zirvesine çıktık. Yarışta hiç yanlış yapmadık. Duygusal anlar yaşadım" yanıtını verdi.
36 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in hafta sonunda yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.
Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

Verstappen: Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi

Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi veren Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu düzenlenecek Türkiye Grand Prix'siyle ilgili, "Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi. Buraya yeniden gelmek çok heyecan verici. Çok eğleneceğiz. Pist çok ilginç ve mükemmel. Umarım iyi şartlarda yarışırız" dedi.
Verstappen, son sıradan başlamasına rağmen ikinci bitirdiği Rusya Grand Prix'sinde Mercedes'in çok güçlü olduğunu belirterek, şampiyonluk yarışında puanların çok yakın olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini kaydetti.
Şampiyonluk yarışındaki stres yüküyle nasıl mücadele ettiği sorusu üzerine Hollandalı pilot, "Bütün takım olarak kazanmak istiyoruz. Stres altında değiliz, hafta sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezonu ikinci bitirsek bile çok iyi bir sonuç olacak. Yaptığım işten keyif alıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Verstappen, minik bir katılımcının "Eğer pilot olmasaydın kimi desteklerdin?" sorusuna ise "Alonso'yu desteklerdim. Onun tarzını seviyorum" yanıtını verdi.

'Virajlar çok zorlu'

Geçen yıl sağanak altında düzenlenen sıralama turlarında en hızlı tur zamanını elde ederek kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Aston Martin pilotu Lance Stroll, bu yılki yarışta da iyi bir performans beklediğini kaydederek, "Geçen yıl benim için muhteşemdi. İstanbul Park, harika bir pist. Umarım bu yıl daha iyi oluruz. Virajlar çok zorlu. Neler olacağını merakla bekliyorum" diye konuştu.
Yarışa son sıradan başlama ihtimali olan Lewis Hamilton, Türkiye'de: Yeniden geldiğim için mutluyum99n mutluyum. Zorlu bir pistte yarışacağız. Geçen yıl pist sağanak nedeniyle çok iyi değildi. Bu yıl daha iyi olacağını düşünüyorum. İstanbul'u seviyorum, buradaki taraftarlar çok tutkulu" şeklinde görüş belirtti.

Pilotlar pisti gezdi

Öte yandan sürücüler, her yarış haftasında olduğu gibi gün içinde pistte yürüyüş yaptı.
Her yarış öncesinde kıyafetleriyle dikkati çeken Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, İstanbul'da da geleneği bozmadı. Mavi bir kiltle padok alanına gelen Hamilton, foto muhabirlerinin ilgi odağı oldu.
Türkiye Grand Prix'si yarın saat 11.30'daki birinci antrenman seansıyla resmen başlayacak. İlk gün, 15.00'teki ikinci antrenman seansıyla sona erecek.
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