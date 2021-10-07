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https://tr.sputniknews.com/20211007/yeni-safak-gazetesi-tugva-tartismasini-eskiya-sehre-indi-basligiyla-mansetine-tasidi-1049604229.html
Yeni Şafak gazetesi, TÜGVA tartışmasını 'Eşkıya şehre indi' başlığıyla manşetine taşıdı
Yeni Şafak gazetesi, TÜGVA tartışmasını 'Eşkıya şehre indi' başlığıyla manşetine taşıdı
Yeni Şafak gazetesi, 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T10:49+0300
2021-10-07T10:48+0300
politika
yeni şafak
ibb
türkiye gençlik vakfı (tügva)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
adalar
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İBB’nin AK Parti’de olduğu dönemde 2000 TL kira bedeliyle Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edilen Büyükada İskelesi'nin üst katıyla ilgili yaşanan 'tahliye' tartışmaları sürüyor. Mekanın boşaltılması için dün Büyükada İskelesi'ne gelen Zabıta ekipleri ile tahliyeyi durdurmaya çalışan polis ekipleri arasında arbede yaşanmıştı. Yaşanan olay üzerine bölgeye giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İBB'yi kazandığımızda hatırlayacaksınız, Ekrem Başkan, 'Artık adama, kişiye, gruplara, cemaatlere, vakıflara hizmet işi bitti' demişti. O günden bugüne kadar tüm CHP’li belediyeler ve İBB, İstanbul’un kaynaklarını, mülklerini, kentin oluşturduğu rantı 3-5 kişiye değil 16 milyon İstanbulluya sunmak için çaba gösteriyor. Ada halkının ve İstanbulluların olan ada iskelesi, 2005 yılında bir protokol ile İBB’ye devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı 2018 yılında TÜGVA’ya 10 yıllığına 2 bin 500 liraya kiralanmış. İstanbul’da barınma sorunu yaşayan binlerce öğrenci 5 bin liraya 6 bin liraya ev bulamazken burası 2 bin 500 liraya kiralanmış" demişti. Yeni Şafak gazetesi ise, yaşanan olayları manşetten verdiği haberinde 'Eşkıya şehre indi' ifadelerini kullandı. Yusuf Özdemir imzalı haberde, TÜGVA'nın 'skandal bir baskına uğradığı' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Büyükada’da vapur iskelesinin üst katını 10 yıllığını vakfa kiralayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sebep göstermeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti.Skandal bununla da bitmedi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, zabıtalığa soyunarak tehlikeli bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabında “Halkın haklarını koruyanları darp edenlerin kamunun malına çökme dönemi bitti! 39 ilçe başkanımızla orada olacağız. Halk mı büyük 3-5 kişi mi? Göreceğiz!” paylaşımında bulunarak Büyükada’ya gitti. Burada provokatif açıklamalar yapan Kaftancıoğlu, hukuksuzluğa müdahale eden polisi hedef aldı."
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yeni şafak, ibb, türkiye gençlik vakfı (tügva), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), adalar

Yeni Şafak gazetesi, TÜGVA tartışmasını 'Eşkıya şehre indi' başlığıyla manşetine taşıdı

10:49 07.10.2021
© TwitterYeni Şafak
Yeni Şafak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Twitter
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Yeni Şafak gazetesi,
İBB’nin AK Parti’de olduğu dönemde 2000 TL kira bedeliyle Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edilen Büyükada İskelesi'nin üst katıyla ilgili yaşanan 'tahliye' tartışmaları sürüyor.
Mekanın boşaltılması için dün Büyükada İskelesi'ne gelen Zabıta ekipleri ile tahliyeyi durdurmaya çalışan polis ekipleri arasında arbede yaşanmıştı.
Yaşanan olay üzerine bölgeye giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İBB'yi kazandığımızda hatırlayacaksınız, Ekrem Başkan, 'Artık adama, kişiye, gruplara, cemaatlere, vakıflara hizmet işi bitti' demişti. O günden bugüne kadar tüm CHP’li belediyeler ve İBB, İstanbul’un kaynaklarını, mülklerini, kentin oluşturduğu rantı 3-5 kişiye değil 16 milyon İstanbulluya sunmak için çaba gösteriyor. Ada halkının ve İstanbulluların olan ada iskelesi, 2005 yılında bir protokol ile İBB’ye devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı 2018 yılında TÜGVA’ya 10 yıllığına 2 bin 500 liraya kiralanmış. İstanbul’da barınma sorunu yaşayan binlerce öğrenci 5 bin liraya 6 bin liraya ev bulamazken burası 2 bin 500 liraya kiralanmış" demişti.
Yeni Şafak gazetesi ise, yaşanan olayları manşetten verdiği haberinde 'Eşkıya şehre indi' ifadelerini kullandı.
Yusuf Özdemir imzalı haberde, TÜGVA'nın 'skandal bir baskına uğradığı' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Büyükada’da vapur iskelesinin üst katını 10 yıllığını vakfa kiralayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sebep göstermeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti.
Skandal bununla da bitmedi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, zabıtalığa soyunarak tehlikeli bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabında “Halkın haklarını koruyanları darp edenlerin kamunun malına çökme dönemi bitti! 39 ilçe başkanımızla orada olacağız. Halk mı büyük 3-5 kişi mi? Göreceğiz!” paylaşımında bulunarak Büyükada’ya gitti. Burada provokatif açıklamalar yapan Kaftancıoğlu, hukuksuzluğa müdahale eden polisi hedef aldı."
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